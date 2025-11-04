Honda Elevate’s ‘ADV Edition’ : लॉन्च हुआ होंडा एलिवेट का ‘एडीवी एडिशन’ ,  जानें कीमत और खूबियां

Honda Elevate’s ‘ADV Edition’ : होंडा कार्स इंडिया ने नई एलीवेट एडीवी एडिशन एसयूवी लॉन्च की है। इस नए एडिशन को ADV Edition नाम दिया गया है, जिसे ग्राहक टॉप-स्पेक ZX ट्रिम पर Dealer-level fitment के रूप में खरीद सकते हैं। होंडा कार्स ने अपनी लोकप्रिय SUV का नया फ्लैगशिप वैरिएंट एलिवेट ADV एडिशन, 15.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है। यह नया संस्करण युवा, गतिशील खरीदारों के लिए तैयार किया गया है जो Performance and style दोनों चाहते हैं।

कलर और कीमत

एलिवेट एडीवी एडिशन दो रंगों में उपलब्ध है – मेटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक और लूनर सिल्वर मेटैलिक, जो सिंगल-टोन और डुअल-टोन दोनों विकल्पों में उपलब्ध हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन की शुरुआती कीमत 15,29,000 रुपये और सीवीटी वेरिएंट की शुरुआती कीमत 16,46,8

इंटीरियर

केबिन में स्पोर्टी थीम बरकरार है, जिसमें सीटों, डोर पैनल और एसी नॉब्स पर नारंगी रंग की सिलाई और ट्रिम्स के साथ ऑल-ब्लैक इंटीरियर है, जो एक परिष्कृत लेकिन ऊर्जावान माहौल बनाता है।

इंजन

हुड के नीचे, इस SUV में होंडा का भरोसेमंद 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन लगा है, जो छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या पैडल शिफ्टर्स वाले सात-स्पीड CVT गियरबॉक्स से लैस है। ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, पर्याप्त बूट स्पेस और भरपूर केबिन स्पेस इसे रोज़ाना और लंबी यात्राओं, दोनों के लिए व्यावहारिक और आरामदायक बनाते हैं।