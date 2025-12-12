Honda’s year-end gift : अमेज, सिटी और एलिवेट पर बंपर डिस्काउंट, जानें कितनी होगी बचत

Honda’s year-end gift : खरीदारों के लिए दिसंबर का महीना हमेशा से ही एक शानदार मंथ रहा है। इस साल होंडा ने इसे और भी रोचक बना दिया है। जापानी कार निर्माता कंपनी हांडा (Japanese car manufacturer Honda) ने अपनी तीन सबसे लोकप्रिय कारों – होंडा अमेज, होंडा सिटी और होंडा एलिवेट पर साल के अंत में बंपर डिस्काउंट की घोषणा की है। ये ऑफर सीमित समय के लिए ही उपलब्ध हैं और खरीदारों को 1.76 लाख रुपये तक की बचत करा सकते हैं।

अमेज

अपनी सादगी, आराम और ईंधन के लिए जानी जाने वाली होंडा अमेज 88.5 बीएचपी और 110 एनएम का टॉर्क जनरेट करने वाले 1.2-लीटर आई-वीटीसी पेट्रोल इंजन के साथ आती है। ये 5-स्पीड मैनुअल और Smooth CVT Automatic दोनों ऑप्शन देती है। कंपनी ने वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग डिस्काउंट ऑफर पेश किए हैं।

Amaze VX MT और VX CVT पर ₹20,000 की नकद छूट + ₹10,000 का एक्सचेंज बोनस + ₹10,000 का लॉयल्टी बोनस + वारंटी पर छूट

Amaze ZX MT – 30,000 रुपये की नकद छूट + 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस + 10,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस + वारंटी छूट

अमेज जेडएक्स सीवीटी कीमत 9.99 लाख रुपये, साथ में अतिरिक्त लॉयल्टी और वारंटी लाभ

होंडा

दिसंबर 2025 में, सिटी के खरीदार 1.57 लाख रुपये तक के लाभों का आनंद ले सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

30,000 रुपये की नकद छूट

50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस

30,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस

कॉर्पोरेट छूट + 7 साल की विस्तारित वारंटी पर छूट

कलर ऑप्शन

सफेद (प्लैटिनम सफेद मोती) , सिल्वर (लूनर सिल्वर मेटैलिक), ग्रे (मीटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक), लाल (चमकीला लाल),नीला (ऑब्सिडियन/ब्लू पर्ल मॉडल के अनुसार अलग-अलग होता है)