Honey : नेचुरल मिठास से भरपूर शहद मोटापा घटाने में रामबाण , बस अपनाएं सेवन का सही तरीका

Honey : नेचुरल मिठास से भरपूर शहद शरीर के लिए भी कई तरह से लाभकारी माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले Antioxidants और फेनोलिक तत्व शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। शहद में मौजूद विटामिन और Minerals रोजाना की पोषण जरूरतों को पूरा करने में सहायक माने जाते हैं। इसके अलावा, इसके Anti-bacterial एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। बदलती लाइफस्टाइल और अनियमित खान-पान के बीच शहद एक ऐसा प्राकृतिक विकल्प है, जिसे सही मात्रा और सही तरीके से अपनाकर सेहत को बेहतर बनाए रखा जा सकता है।कच्चे शहद में प्रसंस्कृत शहद की तुलना में कोई खास बेहतर पोषण मूल्य या स्वास्थ्य लाभ नहीं होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि प्रसंस्करण से शहद के पोषक तत्वों या एंटीऑक्सीडेंट स्तर पर कोई असर नहीं पड़ता है।

Phenolic acids and flavonoids जैसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बीमारियों का कारण बनने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव सेल क्षति कम होती है और बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।

हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है।

शहद में जीवाणुरोधी गुण होते हैं और यह संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को कम करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसमें घाव भरने के गुण भी होते हैं।

अगर बढ़ते वजन से परेशान हैं और फैट कम करना चाहते हैं, तो शहद को वेट लॉस डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है और शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में सहायक माना जाता है। नियमित और सही तरीके से सेवन करने पर शहद वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है।