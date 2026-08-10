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10 अगस्त का राशिफल: इन 5 राशियों को होगा धन लाभ,जानें आपका कैसे बीतेगा दिन?

10 अगस्त का राशिफल: आज सावन का दूसरा सोमवार है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन में सुख बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 10 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

By santosh singh 
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10 अगस्त का राशिफल: आज सावन का दूसरा सोमवार है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन में सुख बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 10 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं, 10 अगस्त को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी?

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मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार में सामंजस्य रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। व्यापार में लाभ के योग हैं। अनावश्यक खर्च से बचें।

मिथुन – आज आपकी वाणी और बुद्धि प्रभावशाली रहेगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कर्क – आज परिवार और रिश्तों के लिए दिन शुभ है। धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

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सिंह – आत्मविश्वास बढ़ेगा और महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे। मान-सम्मान बढ़ सकता है।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी रखें।

तुला – आज नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

वृश्चिक – आज रुके हुए कार्यों में गति आएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहयोग मिलेगा।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में नई संभावना और व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

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मकर – आज कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे। धन का आगमन होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। व्यवसाय में नई योजना सफल हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

मीन – आज मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

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