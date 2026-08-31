31 अगस्त 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर होगी महादेव की कृपा, आर्थिक स्थित होगी बेहतर, व्यापार में भी मिलेगा फायदा

31 अगस्त 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन मिथुन राशि के लोगों की वाणी प्रभावशाली रहेगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में लाभ के योग हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

वृषभ – रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक खर्च से बचें।

मिथुन – आज आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

कर्क – मन में प्रसन्नता रहेगी। परिवार के साथ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे।

सिंह – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान बढ़ सकता है। निवेश करते समय जल्दबाजी न करें।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला – आज नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा। व्यापार में फायदा हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

वृश्चिक – आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा से लाभ हो सकता है।

मकर – आज करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। पुराना अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज नई योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की प्रशंसा होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मीन – आज मनोकामना पूरी होने के संकेत हैं। प्रेम और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।

आज का विशेष उपाय :-

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और

“ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें।