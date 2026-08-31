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31 अगस्त 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर होगी महादेव की कृपा, आर्थिक स्थित होगी बेहतर, व्यापार में भी मिलेगा फायदा

आज का राशिफल 31 अगस्त 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

31 अगस्त 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन मिथुन राशि के लोगों की वाणी प्रभावशाली रहेगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 30 अगस्त 2026 का राशिफल: रविवार का दिन इन राशियों के लिए है खास, रुके हुए कार्यों में आएगी गति

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में लाभ के योग हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

वृषभ – रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक खर्च से बचें।

मिथुन – आज आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

कर्क – मन में प्रसन्नता रहेगी। परिवार के साथ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे।

पढ़ें :- 27 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज चमकेगी किस्मत, नई योजनाएं सफल होंगी

सिंह – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान बढ़ सकता है। निवेश करते समय जल्दबाजी न करें।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला – आज नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा। व्यापार में फायदा हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

वृश्चिक – आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा से लाभ हो सकता है।

पढ़ें :- 26 अगस्त 2026 का राशिफल: तुला, मिथुन और मीन राशि के लिए आज का दिन है खास, पूरे होंगे सभी काम

मकर – आज करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। पुराना अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज नई योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की प्रशंसा होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मीन – आज मनोकामना पूरी होने के संकेत हैं। प्रेम और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।

आज का विशेष उपाय :-
सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और
“ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें।

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