18 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज व्यापार में सफलता व नौकरी में पदोन्नति के हैं अवसर

18 फरवरी 2026 का राशिफल: बुधवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…आज का दिन भविष्य की रणनीति बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आज कारोबार और नौकरी/शिक्षा क्षेत्र में अच्छा दिन। आज शादी-योग और पारिवारिक चर्चा भी हो सकती है।

मेष – आज आप विरोधी परिस्थितियों से सावधान रहें। काम में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा और पुरस्कार मिलने के योग हैं। आज स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

वृष – आन धन-लाभ के अवसर बने रहेंगे, नौकरी में सम्मान मिलेगा। आज पढ़ाई-लिखाई या निर्णय सोच-समझ कर लें।

सिंह – आज कारोबार और नौकरी/शिक्षा क्षेत्र में अच्छा दिन। परिवार का सहयोग मिलेगा। नकारात्मक विचार स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं।

कन्या – आज निवेश में सावधानी रखें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सरकारि कार्यों में लाभ मिलेगा लेकिन प्रेम-सम्बंध में धोखा-जैसी स्थिति से सावधान।

तुला – आज व्यापार में सफलता व नौकरी में पदोन्नति के अवसर हैं। आज शादी-योग और पारिवारिक चर्चा भी हो सकती है।

वृश्चिक – व्यवसायिक मामलों में नुकसान के संकेत हैं; पर नौकरी में पदोन्नति सम्भव। पुराने प्रेम की याद सताएगी लेकिन आप निर्णय में दृढ़ रहेंगे।

धनु – आज भाग्य-योग काम में सहयोग देगा और आपको प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। पर खर्चों में संयम रखें और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें।

मकर – आज करियर में सतत प्रगति होगी। आज धन-संबंधी निर्णायक सोच फायदेमंद रहेगी। प्रेम व व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखें।

कुंभ – आज आपके लिए स्पष्टता और आत्म-विश्वास का दिन रहेगा। करियर में सक्रियता और सहयोग मिलेगा। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।

मीन – आज रचनात्मक योजनाओं और बातचीत से लाभ व संबंध मजबूत होंगे। आज आर्थिक सुरक्षा और प्रेम-संबंधों में समझदारी जरूरी है।