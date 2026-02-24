24 फरवरी 2026 का राशिफल: आज दिन खुशियों से भरा रहेगा, ऑफिस में तालमेल अच्छा रहेगा...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

  1. हिन्दी समाचार
आज का राशिफल 24 फरवरी 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

24 फरवरी 2026 का राशिफल: मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…आज दिन खुशियों से भरा रहेगा, ऑफिस में तालमेल अच्छा रहेगा।

मेष – आज घर-परिवार और कार्य में थोड़ी भाग-दौड़ रहेगी। ऑफिस का कार्य धीमी गति से पूरा हो सकता है। बहस से बचें और धैर्य रखें।

वृषभ – आज दिन आपके लिए अनुकूल है। महत्वपूर्ण काम में लाभ के योग बनेंगे। भाई-बहन व जीवनसाथी से संबंध अच्छे रहेंगे।

मिथुन – आज दिन खुशियों भरा रहने की संभावना है। ऑफिस में तालमेल अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क – आज परिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ा ध्यान से काम करें और धैर्य से फैसले लें। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है।

सिंह – आज दिन शानदार रहेगा। काम-काज में बड़े अवसर मिल सकते हैं तथा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।

कन्या – आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। ऑफिस में व्यस्तता बढ़ सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और योजनाबद्ध काम करें।

तुला – आज सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ सकती है। परिवार से अच्छी खबर मिल सकती है और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

वृश्चिक – आज सभी समस्याओं का समाधान संभव है। आज छात्रों को करियर में लाभ मिलेगा। कारोबार में मददगार लोग मिल सकते हैं।

धनु – आज स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा। व्यवहार संतुलित रखें और किसी पर जल्दी भरोसा न करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

मकर – आज मेहनत, अनुशासन व योजना के साथ कार्य करें तो सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता दिखेगी और कुछ आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं।

कुंभ – आज घर-परिवार में शांति रहेगी। काम में थोड़ी साधारण चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन संयम से सफलता मिलेगी।

मीन – आज संचार,रचनात्मकता और साझेदारी से लाभ मिलेगा। प्रियजन के साथ समझ बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति भी संतुलित बनेगी।

 

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

