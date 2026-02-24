24 फरवरी 2026 का राशिफल: आज दिन खुशियों से भरा रहेगा, ऑफिस में तालमेल अच्छा रहेगा...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

24 फरवरी 2026 का राशिफल: मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…आज दिन खुशियों से भरा रहेगा, ऑफिस में तालमेल अच्छा रहेगा।

मेष – आज घर-परिवार और कार्य में थोड़ी भाग-दौड़ रहेगी। ऑफिस का कार्य धीमी गति से पूरा हो सकता है। बहस से बचें और धैर्य रखें।

वृषभ – आज दिन आपके लिए अनुकूल है। महत्वपूर्ण काम में लाभ के योग बनेंगे। भाई-बहन व जीवनसाथी से संबंध अच्छे रहेंगे।

मिथुन – आज दिन खुशियों भरा रहने की संभावना है। ऑफिस में तालमेल अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क – आज परिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ा ध्यान से काम करें और धैर्य से फैसले लें। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है।

सिंह – आज दिन शानदार रहेगा। काम-काज में बड़े अवसर मिल सकते हैं तथा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।

कन्या – आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। ऑफिस में व्यस्तता बढ़ सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और योजनाबद्ध काम करें।

तुला – आज सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ सकती है। परिवार से अच्छी खबर मिल सकती है और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

वृश्चिक – आज सभी समस्याओं का समाधान संभव है। आज छात्रों को करियर में लाभ मिलेगा। कारोबार में मददगार लोग मिल सकते हैं।

धनु – आज स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा। व्यवहार संतुलित रखें और किसी पर जल्दी भरोसा न करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

मकर – आज मेहनत, अनुशासन व योजना के साथ कार्य करें तो सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता दिखेगी और कुछ आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं।

कुंभ – आज घर-परिवार में शांति रहेगी। काम में थोड़ी साधारण चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन संयम से सफलता मिलेगी।

मीन – आज संचार,रचनात्मकता और साझेदारी से लाभ मिलेगा। प्रियजन के साथ समझ बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति भी संतुलित बनेगी।