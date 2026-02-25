25 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों का आज स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बन सकता है कोई बड़ा काम

25 फरवरी 2026 का राशिफल: बुधवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मकर राशि के लोगों को आज वित्तीय बुद्धि तथा कड़ी मेहनत से मिलेगा लाभ…

मेष – आज आपकी ऊर्जा और नेतृत्व-क्षमता आज निखर कर सामने आएगी। नए काम शुरू करने या योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुभ दिन है, परंतु तनाव से बचें।

वृषभ – आपका आत्मविश्वास और छवि दोनों मजबूत होंगे। करियर तथा निजी जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

मिथुन – आज बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल आपके लिए सफलता का मुख्य आधार होंगे। व्यापार में नए संपर्क और आय के अवसर बन सकते हैं।

कर्क – आज शांत और व्यवस्थित तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी। आज धन के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएँ।

सिंह – आज आपकी रचनात्मक क्षमता और आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा। जन संपर्क से लाभ मिलेगा और वित्तीय स्थितियों में सुधार हो सकता है।

कन्या – आज पर्याप्त संगठन और रणनीति से काम लेने पर आसानी से पूरा होगा। नए लोगों से जुड़ने का समय है। पुराने रोग से छुटकारा मिल सकता है।

तुला – आज रचनात्मक सोच तथा संतुलन से निर्णय लेने पर प्रेम और काम में संतुष्टि मिलेगी। व्यापार से धन लाभ का योग बन रहा है।

वृश्चिक – आज आंतरिक शक्ति और दृढ़ सोच आपकी सफलता में योगदान देगी, लेकिन अपने शब्दों में सावधानी रखें। आगे बड़ी सफल जरूर होंगे।

धनु – आज आत्म-नियंत्रण तथा आत्म-अनुशासन से काम में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। कोई बड़ा काम बन सकता है।

मकर – आज वित्तीय बुद्धि तथा कड़ी मेहनत से लाभ मिलेगा। आज परिवार या साझेदारी में सामंजस्य बनाए रखें। नौकरी में प्रमोशन का योग है।

कुंभ – आज आपकी बुद्धि, नवाचार और संवाद शक्ति सबसे अच्छी अवस्था में है, विशेषकर कार्यस्थल या व्यापार में बड़ी उपलब्धियाँ मिल सकती हैं।

मीन – आज आत्मिक समझ और नई योजनाओं को व्यवहारिक रूप से लागू करने का दिन है। प्रेम और वित्त दोनों क्षेत्रों में स्थिरता मिलेगी।