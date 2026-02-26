26 फरवरी 2026 का राशिफल: करियर में कूटनीति और खर्चों में नियंत्रण फायदेमंद रहेगा...जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

26 फरवरी 2026 का राशिफल: गुरुवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…वृषभ राशि के लोगों को आज दिन स्थिर और संतुलित रहेगा।

मेष – आज ऊर्जा और अवसर दोनों मिलेंगे। क्रोध या जल्दबाजी से बचें। खर्चों में समझदारी रखें और बड़े निवेश से पहले सलाह लें।

वृषभ – आज दिन स्थिर और संतुलित रहेगा। परिवार सुखद वातावरण देगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और रिश्तों में माधुर्य आएगा।

मिथुन – आज संवाद और संचार पर ध्यान देना खास रहेगा। आज स्पष्ट बातचीत से आप रिश्तों में सुधार ला सकते हैं।

कर्क – आज मन स्थिर रहेगा और ऑफिस में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। विवादों से बचें और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें।

सिंह – आज काम में अनुशासन और धैर्य से सफलता मिलेगी। मन में संतुलन बनाए रखें, तनाव कम करने के उपाय अपनाएं।

तुला – आज जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाने का दिन है। करियर में कूटनीति और खर्चों में नियंत्रण फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक – आज घर-परिवार और भावनात्मक जीवन में संतुलन मिलेगा। आज अपने निर्णयों में सूझ-बूझ रखें।

धनु – आज व्यापार और कामकाज में सफलता के योग हैं। किसी नए रिश्ते या शुभ समाचार की भी संभावना है।

मकर – आज कड़ी मेहनत और अनुशासन से अच्छा फल मिलेगा। आज आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी। नई नौकरी मिलने का योग हैं।

कुंभ – आज सोचे-समझे कदम उठाएं। आज आत्मविश्वास और योजनाओं पर काम करने से लाभ मिलेगा। समय ठीक हैं।

मीन – आज पैसों के मामलों में हल्का उतार-चढ़ाव संभव है। जल्दबाजी से बचें और वित्तीय सौदों पर सोचकर निर्णय लें।