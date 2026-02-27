  1. हिन्दी समाचार
27 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज उत्साह से भरा दिन है, नई योजनाओं को लेकर आप अग्रसर रहेंगे

आज का राशिफल 27 फरवरी 2026

By शिव मौर्या 
27 फरवरी 2026 का राशिफल: शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मिथुन राशि के लोगों को आज सोच और संवाद में स्पष्टता बनी रहेगी।

मेष – आज ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन है। नए विचारों को लागू करने का अच्छा समय है। काम में गति मिलेगी, पर फोकस बनाए रखें।

वृष – आज परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। वित्तीय मामलों में सतर्कता जरूरी है। अनावश्यक खर्च से बचें।

मिथुन – आज सोच और संवाद में स्पष्टता बनी रहेगी। रिश्तों में स्नेह और समझ बढ़ेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कर्क – आज कामकाज में चुनौतीपूर्ण क्षण आ सकते हैं, पर संयम से हल निकलेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें,आराम भी आवश्यक है।

सिंह – आपका आत्मविश्वास ऊंचाई पर रहेगा। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। सामाजिक गतिविधियों से लाभ मिलेगा।

कन्या – आज विवरणों पर ध्यान देना आज मददगार होगा। आज योजनाओं में बदलाव या सुधार करना फायदेमंद रहेगा।

तुला – आज संतुलन बनाए रखना आवश्यक है,काम और निजी जीवन दोनों में। पुराने निवेश पर विचार लाभदायक हो सकता है।

वृश्चिक – आज भावनाएँ गहरी होंगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोचें। वित्तीय मामलों में सलाह लेकर कदम उठाएँ।

धनु – आज उत्साह से भरा दिन है। नई योजनाओं को लेकर आप अग्रसर रहेंगे। आज यात्रा के संकेत हैं। समय बहुत अच्छा हैं।

मकर – आज कार्यस्थल पर जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। अनुशासन से काम लेने पर सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुम्भ – आज सोचनात्मकता और कल्पनाशीलता आज बढ़ेगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य में सहूलियत आएगी।

मीन – आज आध्यात्मिक या रचनात्मक गतिविधियों में मन लगेगा। व्यक्तिगत संबंधों में समझदारी से काम लें।

