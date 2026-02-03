03 फरवरी 2026 का राशिफल: आज धन और साझेदारी में सावधानियां फायदेमंद रहेंगी...जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

03 जनवरी 2026 का राशिफल: मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…तुला राशि के लोग आज संतुलन और सौहार्द बनाए रखें।

मेष – आज आप अपने विचारों और संवाद कौशल से सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आज भावनात्मक संतुलन कायम रखें।

वृषभ – आज करियर या वित्त में व्यवस्थित सोच आपके पक्ष में रहेगी। किसी भी बड़े निवेश या बातचीत से पहले संभावनाओं का विश्लेषण करें।

मिथुन – आज सोच-समझकर बातचीत और साझेदारी फायदेमंद रहेगी। आज आपके विचारों की स्पष्टता दूसरों को आकर्षित कर सकती है।

कर्क – आज भावनाओं की गहराई आज साफ सक्रिय रहेगी। परिवार और रिश्तों में सकारात्मक सहयोग मिल सकता है।

सिंह – आज चंद्रमा की चाल से आप आत्मविश्वास और नेतृत्व शैली में मजबूती अनुभव करेंगे। आज रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दें।

कन्या – आज लॉजिक एवं योजना आपके सबसे बड़े सहायक होंगे। स्वास्थ्य और व्यवस्थित दिनचर्या पर ध्यान दें।

तुला – आज संतुलन और सौहार्द बनाए रखें। आज बातचीत और सौदों में संयम से निर्णय लें।

वृश्चिक – आज आंतरिक शक्ति और फोकस आज आपको मदद करेंगे। धन और ऊर्जा दोनों पर ध्यान दें।

धनु – आज रचनात्मकता और मौज-मस्ती के लिए समय अच्छा है। रिश्तों और मनोरंजन में संतुलन आवश्यक है।

मकर – आज धैर्य और अनुशासन आपके पक्ष में हैं। व्यवसाय या करियर में योजनाबद्ध तरक्की मिल सकती है।

कुंभ – आज धन और साझेदारी में सावधानियां फायदेमंद रहेंगी। सामाजिक संपर्क और नेटवर्किंग को समय दें।

मीन – आज का दिन अति उत्तम हैं। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। नए कार्य बनेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा।