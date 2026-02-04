  1. हिन्दी समाचार
  3. 04 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज का दिन है अच्छा, पूरे होंगे रुके हुए सभी काम

04 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज का दिन है अच्छा, पूरे होंगे रुके हुए सभी काम

आज का राशिफल 04 फरवरी 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

04 जनवरी 2026 का राशिफल: बुधवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मकर राशि के लोगों की आज पेशेवर इच्छाएं पूरी होंगी।

मेष – आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में नेतृत्व और स्पष्ट निर्णय की क्षमता मिलेगी। धन स्थिर रहेगा, लेकिन जल्दबाज़ी से बचें। रिश्तों में मधुरता आएगी और स्वास्थ्य संतुलित रहेगा।

वृषभ – आज व्यावसायिक रूप से स्थिरता और सम्मान मिलेगा। धैर्य से वित्तीय लाभ की संभावनाएँ बढ़ेंगी। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी और प्रेम में गहरा भरोसा बनेगा।

मिथुन – आज संचार की स्पष्टता आपकी ताकत होगी। कार्यों में फोकस और परिणाम बेहतर होंगे। अनावश्यक बहस से बचें। प्रेम में सच्ची समझ विकसित होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

कर्क – आज किसी सामान्य बातचीत से बड़ा ज्ञान मिल सकता है। काम में समझदारी से निर्णय लें। धन प्रबंधन में सुधार होगा। रिश्तों में भावनात्मक संतुलन जरूरी है।

सिंह – आज आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने लायक रहेगा। करियर में सम्मान और सफलता के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव है।

कन्या – आज व्यवस्थित सोच और योजनाएँ आज फलदायी रहेंगी। काम में विस्तार और धन की स्थिति सुधरेगी। थोड़ा आराम भी आवश्यक है ताकि ताजगी बनी रहे।

तुला – आज समझदार निर्णय और सामंजस्य आपके दिन को बेहतर बनाएंगे। टीम वर्क से लाभ मिलेगा। धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें। प्रेम संबंधों में संतुलन आवश्यक है।

वृश्चिक – आज रणनीति और गहराई आपकी ताकत होगी। प्रेम में गहरा भावनात्मक जुड़ाव संभव है, लेकिन शक से बचें। धन निवेश सोच-समझकर करें।

धनु – आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा देगा। कार्य पूर्ण होंगे और सहयोग मिलेगा। प्रेम में सामंजस्य बनेगा। धन लाभ की स्थिति बन सकती है।

मकर – आज पेशेवर इच्छाएँ पूरी होंगी। आपमें धैर्य और समझदारी दिखेगी, जो आपको आगे बढ़ाएगी। संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

कुंभ – आज आपकी रचनात्मकता और सकारात्मक सोच से लाभ मिलेगा। धन संबंधी प्रगति संभव है। स्वास्थ्य और प्रेम जीवन में संतुलन रखें।

मीन – आज भावनात्मक स्पष्टता और विकास का दिन है। रिश्तों में समझ बढ़ेगी और कार्यों में स्थिरता मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
