02 जनवरी 2026 का राशिफल: रुके हुए काम होंगे पूरे, नौकरी से जुड़े मिल सकते हैं नए अवसर...जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

02 जनवरी 2026 का राशिफल: शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…वृषभ राशि के लोगों को नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियों के अवसर मिल सकते हैं।

मेष – आज का दिन संपत्ति व वित्त लाभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। आज निवेश या खरीद-फरोख्त के अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं।

वृषभ – आज कामकाज सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियों के अवसर मिल सकते हैं। संबंधों में भी सामंजस्य रहेगा और भाग्य आपका साथ देगा।

मिथुन – आज दिन सामान्य रहेगा। व्यवसायिक योजनाओं में लाभ के योग हैं परंतु किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। मित्रों से व्यवहार में संयम रखें।

कर्क – आज कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा तथा मित्रों से सहयोग मिलेगा। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें।

सिंह – आज आप धन लाभ व शुभ समाचार का अनुभव कर सकते हैं। अटके कार्य पूरे होने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और नौकरी से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं।

कन्या – सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। आपके प्रयासों से नए अवसर मिलेंगे और जीवनसाथी के साथ तालमेल भी अच्छा रहेगा। धन-लाभ के कुछ स्रोत खुल सकते हैं।

तुला – आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आज आय में वृद्धि होगी तथा इच्छाओं की पूर्ति की संभावना है। संपत्ति या निवेश के अच्छे मौके मिल सकते हैं।

वृश्चिक – आज आपके लिए दिन मिलाजुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए प्रयास जारी रखें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और बाहर के खाने-पीने से बचें।

धनु – आज भाग्य आपका साथ देगा, व्यापार अच्छा रहेगा तथा परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। आज आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के संकेत हैं।

मकर – आज रचनात्मक कार्यों में सफल रहेंगे और सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। किसी संपत्ति संबंधी फैसले से पहले सोच-विचार करें।

कुंभ – आज आप संतुलित निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। आज संबंधों में सामंजस्य रहेगा तथा आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षण बढ़ सकता है।

मीन – आज रुका हुआ धन वापस मिलने या नए आय स्रोत स्थापित होने की संभावना है। व्यापार और करियर में वृद्धि के संकेत हैं तथा शुभ समाचार मिल सकते हैं।