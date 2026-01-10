10 जनवरी 2026 का राशिफल: आज करियर और परिवार के बीच संतुलन बना रहेगा...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

10 जनवरी 2026 का राशिफल: शनिवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…वृषभ राशि के लोगों को आज घर-परिवार में सामंजस्य अच्छा रहेगा।

मेष – आज आप व्यस्त और सक्रिय रहेंगे। व्यापार व करियर में लाभ के योग बनेंगे लेकिन कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। विरोधियों से सतर्क रहें।

वृषभ – आज घर-परिवार में सामंजस्य अच्छा रहेगा। निवेश या लेन-देन में सावधानी रखें। धन-लाभ के संकेत हैं। शासन सत्ता का लाभ मिलेगा।

मिथुन – आज धन-लाभ और नए अवसरों के योग बन रहे हैं। यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। संयम से काम लें।

कर्क – आज ऊर्जावान महसूस करेंगे और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कार्यों में सकारात्मकता बनी रहेगी। नई प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना सकते हैं, समय चल रहा है।

सिंह – आज पारिवारिक संतुलन और नौकरी में संतुलन महत्वपूर्ण है। अनुभवी लोगों के सुझाव फायदेमंद होंगे। पिता पुत्र में प्रेम भाव बना रहेगा।

कन्या – आज आपकी योजना और कारीगरी से लाभ मिलेगा, लेकिन परिवार-जीवन में भावनात्मक चुनौतियाँ आ सकती हैं।

तुला – आज प्रेम और आध्यात्मिक जीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव संभव हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा।

वृश्चिक – आज करियर और परिवार के बीच संतुलन बना रहेगा। अनुभव का उपयोग कर निर्णय लें। विदेश से जुडा कार्य पूर्ण होने का योग है।

धनु – आज मानसिक शांति मिलेगी और कार्यक्षमता बढ़ेगी। यात्रा के लिए समय शुभ है। रुके हुए कार्य बनेंगे। सामाजिक उत्थान का योग है।

मकर – आज का दिन धैर्य आवश्यक है। कार्य में देरी और कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं। धन उपयोग में सजग रहें। जल्दीबाजी और क्रोध से बच्चे।

कुंभ – आज नई योजनाओं में प्रगति और सामाजिक रिश्तों में सामंजस्य मिलेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक लाभ संभव है।

मीन – आज आप आराम और सुख-सुविधाओं पर धन खर्च कर सकते हैं। आज भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें।