11 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोग आज व्यवसायिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, मिलेगा लाभ

आज का राशिफल 11 जनवरी 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

11 जनवरी 2026 का राशिफल: रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मिथुन राशि के लोगों को आज मन में नई योजनाओं का उदय होगा।

मेष – आज कार्य में गति रहेगी। परिश्रम का फल मिलेगा। आर्थिक पक्ष संतोषजनक रहेगा। स्वास्थ्य पर थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है।

वृष – आज घर-परिवार का समर्थन मिलेगा। पुराने मित्रों से संपर्क सुखद रहेगा। निवेश या धन के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।

मिथुन – आज मन में नई योजनाओं का उदय होगा। संचार और यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। विवादों से बचें और धैर्य रखें।

कर्क – भावनात्मक मानसिकता बनी रहेगी। परिवार तथा प्रियजनों के साथ समय बिताना लाभदायक होगा। काम में अनुशासन जरूरी है।

सिंह – आज आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। नेतृत्व की भूमिकाएं निभाने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हल्की व्यायाम जारी रखें।

कन्या – आज धैर्य और संयम से कार्य सफल होंगे। वित्तीय योजनाएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें।

तुला – आज सम्बंधों में मधुरता बनी रहेगी। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक – आज धार्मिक या आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। नौकरी या व्यवसाय में आपके विचारों को सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

धनु – आज यात्रा के योग बन सकते हैं। नए मित्र बनेंगे। पढ़ाई या कौशल में सुधार के लिए दिन अच्छा है।

मकर – आज व्यवसायिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। परिश्रम आपको सफलता दिला सकता है। परिवार का समर्थन मिलेगा।

कुम्भ – आज नए विचारों से प्रेरणा मिलेगी। साझेदारी वाले काम में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

मीन – आज भावनात्मक समर्थन मिलेगा। कला, संगीत या रचनात्मक कार्यों में समय बिताना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य।

 

