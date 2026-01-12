  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 12 जनवरी 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी कृपा, बिगड़े काम बनेंगे…जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन?

12 जनवरी 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी कृपा, बिगड़े काम बनेंगे…जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन?

12 जनवरी 2026 का राशिफल

By शिव मौर्या 
Updated Date

12 जनवरी 2026 का राशिफल: सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मिथुन राशि के लोगों को आज मन में नई योजनाओं का उदय होगा।

पढ़ें :- 11 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोग आज व्यवसायिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, मिलेगा लाभ

मेष – आज का दिन अच्छा हैं। आज धन लाभ के योग हैं। शुभ समाचार मिल सकते हैं। आज आज ऊर्जावान बने रहेंगे।

वृषभ – आज कार्यों में रुकावटें कम, रिश्तों में सुधार की संभावना। नए काम बनने के योग हैं धन का आवागमन लगा रहेगा।

मिथुन – आज करियर में सफलता के संकेत हैं। पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपके पराक्रम में वृद्धि का योग है।

कर्क – ऑफिस में विवाद से बचें। अपनी वाणी को संयम रखें। आज माता-पिता की स्वास्थ्य का ध्यान रखें घरेलू समस्या का समाधान होगा।

पढ़ें :- 10 जनवरी 2026 का राशिफल: आज करियर और परिवार के बीच संतुलन बना रहेगा...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

सिंह – आज घरेलू समस्याएं हल होंगी, संतान की उन्नति संभव। व्यापार अच्छा चलेगा। अचानक धन लाभ हो सकता है।

कन्या – आज वैवाहिक जीवन में सुधार, धन संबंधी कार्य सफल होंगे। शत्रुओं से सतर्क रहें। सामाजिक उत्थान की गति आगे बढ़ सकता है।

तुला – आज करियर और पारिवारिक जीवन में शुभता, मित्रों के साथ समय व्यतीत हो सकता है। व्यापार से धन अर्जित हो सकता हैं।

वृश्चिक – आज आर्थिक मामलों में दिन अच्छा हैं। पारिवारिक शांति बनी रहेगी। नए कार्य के लिए प्लान बना सकते हैं।

धनु – आज किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, पर कुछ शुभ समाचार भी मिल सकते हैं।

पढ़ें :- 08 जनवरी 2026 का राशिफल: गुरुवार के दिन इन राशियों को होगा आर्थिक लाभ, नए काम में मिलेंगे अवसर

मकर – आज वरिष्ठों से मित्रता, पिता की सलाह लाभदायक रहेगा। नौकरी में बदलाव संभव। व्यापार अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

कुंभ – आज खर्चों पर नियंत्रण रखें, आर्थिक चिंताएँ हो सकती हैं,लेकिन परिवार सहयोग देगा। क्रोध से बच्चे।

मीन – आज संतान संबंधी समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य से सावधान रहे। सामाजिक प्रोग्रेस होगा। आर्थिक लाभ संभव है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

12 जनवरी 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी कृपा, बिगड़े काम बनेंगे...जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन?

12 जनवरी 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी...

Panchgrahi Yog 2026 : मकर संक्रांति पर्व बनेगा दुर्लभ और प्रभावशाली पंचग्रही योग, इन राशियों को होगा अचानक धनलाभ, चमक सकता है भाग्य

Panchgrahi Yog 2026 : मकर संक्रांति पर्व बनेगा दुर्लभ और प्रभावशाली पंचग्रही...

11 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोग आज व्यवसायिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, मिलेगा लाभ

11 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोग आज व्यवसायिक योजनाओं...

10 जनवरी 2026 का राशिफल: आज करियर और परिवार के बीच संतुलन बना रहेगा...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

10 जनवरी 2026 का राशिफल: आज करियर और परिवार के बीच संतुलन...

08 जनवरी 2026 का राशिफल: गुरुवार के दिन इन राशियों को होगा आर्थिक लाभ, नए काम में मिलेंगे अवसर

08 जनवरी 2026 का राशिफल: गुरुवार के दिन इन राशियों को होगा...

07 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज कार्यस्थल पर बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां

07 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज कार्यस्थल...