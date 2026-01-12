12 जनवरी 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी कृपा, बिगड़े काम बनेंगे...जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन?

12 जनवरी 2026 का राशिफल: सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मिथुन राशि के लोगों को आज मन में नई योजनाओं का उदय होगा।

मेष – आज का दिन अच्छा हैं। आज धन लाभ के योग हैं। शुभ समाचार मिल सकते हैं। आज आज ऊर्जावान बने रहेंगे।

वृषभ – आज कार्यों में रुकावटें कम, रिश्तों में सुधार की संभावना। नए काम बनने के योग हैं धन का आवागमन लगा रहेगा।

मिथुन – आज करियर में सफलता के संकेत हैं। पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपके पराक्रम में वृद्धि का योग है।

कर्क – ऑफिस में विवाद से बचें। अपनी वाणी को संयम रखें। आज माता-पिता की स्वास्थ्य का ध्यान रखें घरेलू समस्या का समाधान होगा।

सिंह – आज घरेलू समस्याएं हल होंगी, संतान की उन्नति संभव। व्यापार अच्छा चलेगा। अचानक धन लाभ हो सकता है।

कन्या – आज वैवाहिक जीवन में सुधार, धन संबंधी कार्य सफल होंगे। शत्रुओं से सतर्क रहें। सामाजिक उत्थान की गति आगे बढ़ सकता है।

तुला – आज करियर और पारिवारिक जीवन में शुभता, मित्रों के साथ समय व्यतीत हो सकता है। व्यापार से धन अर्जित हो सकता हैं।

वृश्चिक – आज आर्थिक मामलों में दिन अच्छा हैं। पारिवारिक शांति बनी रहेगी। नए कार्य के लिए प्लान बना सकते हैं।

धनु – आज किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, पर कुछ शुभ समाचार भी मिल सकते हैं।

मकर – आज वरिष्ठों से मित्रता, पिता की सलाह लाभदायक रहेगा। नौकरी में बदलाव संभव। व्यापार अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

कुंभ – आज खर्चों पर नियंत्रण रखें, आर्थिक चिंताएँ हो सकती हैं,लेकिन परिवार सहयोग देगा। क्रोध से बच्चे।

मीन – आज संतान संबंधी समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य से सावधान रहे। सामाजिक प्रोग्रेस होगा। आर्थिक लाभ संभव है।