  3. 18 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहेगी, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी

आज का राशिफल 18 जनवरी 2026

By शिव मौर्या 
18 जनवरी 2026 का राशिफल: रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…वृषभ राशि के लोगों को व्यापार और आय के कई नए स्रोत बनेंगे।

मेष – करियर में उन्नति, नई जिम्मेदारियां और आर्थिक लाभ के योग हैं। प्रमोशन और नए प्रोजेक्ट आपके पक्ष में होंगे। स्वास्थ्य संभालकर चलें।

वृषभ – व्यापार और आय के कई नए स्रोत बनेंगे। आप आराम और स्वस्थ जीवनशैली पर ध्यान देंगे। आज नौकरी में सकारात्मक माहौल मिलेगा।

मिथुन – आज दिन मिला-जुला रहेगा। धन प्राप्ति के योग सही हैं, लेकिन खर्चों और स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। परिवार में कुछ शिकायतें रह सकती हैं।

कर्क – आज दिन सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार में समय बिताने से मन शांत रहेगा। आज स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें।

सिंह – आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहेगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। दोस्तों और परिवार के साथ समय सुखद बीतेगा।

कन्या – आज घर-परिवार और कार्य दोनों में संतुलन बनाए रखना उपयोगी रहेगा। कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से पार पाएंगे।

तुला – आज पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन कुछ आर्थिक दबाव या तनाव का सामना कर सकते हैं। संयम और समझदारी से काम लें।

वृश्चिक – आज परिवार में सुख-शांति और धन-लाभ के संकेत हैं। सेहत पर सजग रहें और बड़ों की सलाह ज़रूरी होगी।

धनु – आज भाग्य और यात्रा में लाभ मिलेगा। शिक्षा,उच्च सोच और आत्म-विश्वास आज सभी क्षेत्रों में सहायक होंगे।

मकर – आज का दिन बहुत अच्छा परिणाम देगा। आज सोच समझकर निर्णय लें और कार्यस्थल पर तालमेल बनाए रखें।

कुंभ – आज नेटवर्किंग और सहयोग लाभदायक रहेगा। भावनात्मक सामंजस्य बनाकर रखें और नई योजनाओं पर विचार करें।

मीन – आज आपका दिन पारिवारिक समय और निवेश के लिए अच्छा है। ऑफिस में बॉस का सहयोग मिलेगा लेकिन सेहत पर थोड़ा ध्यान दें।

 

