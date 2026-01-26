26 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों का आज चमकेगा भाग्य, रुके हुए काम हो जाएंगे पूरे

26 जनवरी 2026 का राशिफल: सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…कर्क राशि के लोगों का आज काम में भागदौड़ रहेगा।

मेष – आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आय में वृद्धि और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन निर्णय सोच‑समझकर लें।

वृषभ – आज दिन मिलाजुला रहेगा लेकिन पद‑प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। घर‑परिवार में संतुलन बनाए रखें और रिश्तों में मधुरता रखें।

मिथुन – आज लाभ के अवसर बनेंगे और शुभ समाचार मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी। विरोधियों से सतर्क रहें। विवादों में आवेश में निर्णय न लें।

कर्क – आज काम में भागदौड़ रहेगी। सावधानी रखें अन्यथा हानि हो सकती है। घर‑परिवार सुखद रहेगा और विवाहिक जीवन में सौहार्द रहेगा।

सिंह – आज दिन सुखद और अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी और रोमांस के अवसर मिलेंगे। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें।

कन्या – आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है। निर्णय में जल्दबाजी से बचें। नौकरी में मतभेद हो सकते हैं, आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें।

तुला – आज काम‑धंधे में नए अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक संतुलन अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से लाभ होगा। विदेश पढ़ाई या यात्रा का सपना सच हो सकता है।

वृश्चिक – उलझनें और खर्चा बढ़ सकता है। सामाजिक क्षेत्र में आपका प्रभाव रहेगा। नौकरी में मान‑सम्मान मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

धनु – आज पारिवारिक मामलों में सुखद समय है। आज मित्रों और संबंधियों से मेल‑जोल बनेगा। जल्दबाजी कर ध्यान रखें, काम थोड़ा अटक सकता है।

मकर – आज का दिन अच्छा है। अधूरा काम पूरा होगा और फंसा धन वापस मिल सकता है। कार्य में शुभ समाचार मिलेंगे। विवाद से दूर रहें।

कुंभ – आज उन्नति के योग हैं और आर्थिक लाभ दिख रहा है। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा लेकिन शत्रुओं से सतर्क रहें। धार्मिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी।

मीन – आज थोड़ा कठिन दिन है। कार्यों में असफलता से निराशा रह सकती है। विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना है, लेकिन निर्णय सोच‑ब समझकर लें।