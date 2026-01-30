30 जनवरी 2026 का राशिफल: सहानुभूति और समर्थन की भावना मजबूत रहेगी, जल्दबाज़ी से बचें

30 जनवरी 2026 का राशिफल: शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…सिंह राशि के लोग नौकरी या करियर की आकांक्षाओं पर काम करें।

मेष – आज करियर में स्पष्टता मिलेगी, बातचीत से लाभ होगा। संबंधों में ईमानदार संवाद से सामंजस्य बढ़ेगा। वित्त संयम से सकारात्मक रहेगा।

वृषभ – आज स्थिरता, धैर्य और व्यावहारिक सोच लाभ देगी। वित्त और संपत्ति से जुड़े फैसले संतुलित रहें। संयमित बातचीत से रिश्तों में सुधार। जल्दबाज़ी से बचें।

मिथुन – बुद्धि, संचार और नई योजनाओं के लिए दिन शुभ। करियर में बातचीत से अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में आकर्षक मुलाकात की संभावना हैं।

कर्क – सहानुभूति और समर्थन की भावना मजबूत रहेगी। परिवार में शांति और संतुलन संभव। पर्याप्त आराम जरूरी। संसाधनों को साझा सोच से उपयोग करें।

सिंह – नौकरी या करियर की आकांक्षाओं पर काम करें। जुनून और मेहनत से सफलता के अवसर मिल सकते हैं। आज लक्ष्य-निर्धारण पर ध्यान दें।

कन्या – आज व्यवस्थित सोच और नेतृत्व में गति। आज निवेश और खरीद-फरोख्त में सावधानी बरतें। जोखिम-भरे निर्णय टालें।

तुला – आज संतुलन और सामाजिक संबंधों में सुधार। बातचीत से समझ बढ़ेगी। वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक – आज साझेदारी और गहरे रिश्तों में सामंजस्य। काम में सहयोग से मामलों में प्रगति। स्पष्ट बातचीत से भ्रम दूर करें।

धनु – आज ऊर्जा, उत्साह और नई यात्रा/कार्य के लिए शुभ दिन हैं। करियर एवं वित्त में सकारात्मक संकेत। खुले मन से अवसर स्वीकारें।

मकर – आज दोस्तों और नेटवर्क से सहयोग मिलेगा। सामाजिक दायरा विस्तृत होगा। दूसरों के दृष्टिकोण को समझें।

कुम्भ – आज नवीन विचार और मानवता-आधारित निर्णय लाभदायक। छोटे निवेश/यात्राएं शुभ। प्रेम-जीवन में भावनात्मक संतुलन। जोखिम-भरे निर्णय से बचें।

मीन – आज भावनात्मक संतुलन, सहानुभूति और आंतरिक शांति। आध्यात्मिक उन्नति संभव। रिश्तों में नरमी और समझदारी रखें।