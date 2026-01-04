  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 04 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को मिलेगा आज भाग्य का साथ, आज का दिन सकारात्मक रहेगा

04 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को मिलेगा आज भाग्य का साथ, आज का दिन सकारात्मक रहेगा

आज का राशिफल 04 दिसम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

04 जनवरी 2026 का राशिफल: रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मिथुन राशि के लोगों को आज रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों से लाभ मिलेगा।

पढ़ें :- 02 जनवरी 2026 का राशिफल: रुके हुए काम होंगे पूरे, नौकरी से जुड़े मिल सकते हैं नए अवसर...जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज दिन अनुकूल रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। लव लाइफ सुखद रहेगी और घर-परिवार के काम पूरे होंगे।

वृषभ – आज राजयोग का लाभ आपको मिलेगा। व्यवसाय में वृद्धि और मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं। कोई नई आर्थिक उपलब्धि संभव है।

मिथुन – आज रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों से लाभ मिलेगा। काम में भाग्य आपका साथ देगा और यात्रा का योग भी बन सकता है।

कर्क – आज मिलाजुला दिन रहेगा। प्रोफेशनल बदलावा या नई दिशा की सोच आज आपके मन में आ सकती है। सेहत पर थोड़ा ध्यान दें।

पढ़ें :- 31 दिसंबर 2025 का राशिफल : बुधवार के दिन इन राशियों की बदलेगी किस्मत, मिलेगा आर्थिक लाभ

सिंह – आज सकारात्मक बदलाव होंगे। ऊर्जावान महसूस करेंगे और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। नया कार्य शुरू करने के योग भी हैं।

कन्या – आज लाभ और तारीफ पाने का दिन है। वरिष्ठजनों से मार्गदर्शन मिलेगा। दान-पुण्य के कार्यों से शुभ फल मिलेंगे।

तुला – आज दिन सकारात्मक रहेगा। साझेदारी के कार्य सफल होंगे और मित्रों-परिवार के साथ खुशी के पल बितेंगे।

वृश्चिक – आज भाग्य आपका साथ देगा। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा। लव लाइफ में सरप्राइज की संभावना है।

धनु – आज परिवार में खुशियां आएंगी। भाइयों से सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ समय अच्छा रहेगा।

पढ़ें :- 14 दिसंबर 2025 का राशिफलः बिगड़े हुए काम बनेंगे, निर्णय लेने में आएगी तेजी...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मकर – आज लाभप्रद का दिन है। कारोबार में समझदारी से काम कर पाएंगे और पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा।

कुंभ – आज संपत्ति-विवाद सुलझ सकता है। प्रेम-जीवन और व्यापार दोनों अनुकूल रहेंगे। यात्रा का भी योग बनेगा।

मीन – आज खर्च अधिक हो सकता है और पुरानी चोट या स्वास्थ्य के मुद्दे उभर सकते हैं। दोस्तों से सहयोग मिलेगा।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

04 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को मिलेगा आज भाग्य का साथ, आज का दिन सकारात्मक रहेगा

04 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को मिलेगा आज...

Magh Mela 2026 : आस्था के सबसे बड़े संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, जानें पवित्र स्नान की सभी तारीखें

Magh Mela 2026 : आस्था के सबसे बड़े संगम में श्रद्धालुओं ने...

Magh Mela 2026 : आस्था का सबसे बड़ा संगम 'माघ मेला' शुरू, फुल एक्शन मोड में CM योगी, बोले-मेले में लापरवाही हुई तो...

Magh Mela 2026 : आस्था का सबसे बड़ा संगम 'माघ मेला' शुरू,...

02 जनवरी 2026 का राशिफल: रुके हुए काम होंगे पूरे, नौकरी से जुड़े मिल सकते हैं नए अवसर...जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

02 जनवरी 2026 का राशिफल: रुके हुए काम होंगे पूरे, नौकरी से...

देश के इस मंदिर की ध्वजा का व्यवहार विज्ञान को देता है चुनौती, हमेशा हवा की दिशा के विपरीत है लहराती

देश के इस मंदिर की ध्वजा का व्यवहार विज्ञान को देता है...

01 जनवरी 2026 का राशिफल: नववर्ष का पहला दिन, नई शुरुआत, नए संकल्प के साथ किजिए...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

01 जनवरी 2026 का राशिफल: नववर्ष का पहला दिन, नई शुरुआत, नए...