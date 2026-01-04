04 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को मिलेगा आज भाग्य का साथ, आज का दिन सकारात्मक रहेगा

04 जनवरी 2026 का राशिफल: रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मिथुन राशि के लोगों को आज रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों से लाभ मिलेगा।

मेष – आज दिन अनुकूल रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। लव लाइफ सुखद रहेगी और घर-परिवार के काम पूरे होंगे।

वृषभ – आज राजयोग का लाभ आपको मिलेगा। व्यवसाय में वृद्धि और मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं। कोई नई आर्थिक उपलब्धि संभव है।

मिथुन – आज रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों से लाभ मिलेगा। काम में भाग्य आपका साथ देगा और यात्रा का योग भी बन सकता है।

कर्क – आज मिलाजुला दिन रहेगा। प्रोफेशनल बदलावा या नई दिशा की सोच आज आपके मन में आ सकती है। सेहत पर थोड़ा ध्यान दें।

सिंह – आज सकारात्मक बदलाव होंगे। ऊर्जावान महसूस करेंगे और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। नया कार्य शुरू करने के योग भी हैं।

कन्या – आज लाभ और तारीफ पाने का दिन है। वरिष्ठजनों से मार्गदर्शन मिलेगा। दान-पुण्य के कार्यों से शुभ फल मिलेंगे।

तुला – आज दिन सकारात्मक रहेगा। साझेदारी के कार्य सफल होंगे और मित्रों-परिवार के साथ खुशी के पल बितेंगे।

वृश्चिक – आज भाग्य आपका साथ देगा। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा। लव लाइफ में सरप्राइज की संभावना है।

धनु – आज परिवार में खुशियां आएंगी। भाइयों से सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ समय अच्छा रहेगा।

मकर – आज लाभप्रद का दिन है। कारोबार में समझदारी से काम कर पाएंगे और पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा।

कुंभ – आज संपत्ति-विवाद सुलझ सकता है। प्रेम-जीवन और व्यापार दोनों अनुकूल रहेंगे। यात्रा का भी योग बनेगा।

मीन – आज खर्च अधिक हो सकता है और पुरानी चोट या स्वास्थ्य के मुद्दे उभर सकते हैं। दोस्तों से सहयोग मिलेगा।