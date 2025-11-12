12 नवम्बर 2025 का राशिफल : वृश्चिक और कुंभ सहित पांच राशियों पर भगवान गणेशजी की बसेगी कृपा, होगा लाभ और आएगी​ समृद्धि

  1. हिन्दी समाचार
12 नवम्बर 2025 का राशिफल : 12 नवंबर बुधवार के दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। चंद्रमा का गोचर होगा। ऐसे में बुधवार का दिन शशि योग के संयोग में भगवान गणेशजी की कृपा से मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातको के लिए भाग्यशाली रहने वाला है।

12 नवम्बर 2025 का राशिफल : 12 नवंबर बुधवार के दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। चंद्रमा का गोचर होगा। ऐसे में बुधवार का दिन शशि योग के संयोग में भगवान गणेशजी की कृपा से मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातको के लिए भाग्यशाली रहने वाला है। तो आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं कल का दिन इन राशियों को किन-किन मामलों में भाग्यशाली बनाएगा।

मेष राशि- आज उत्साह बढ़ा रहेगा, काम में नई ऊर्जा दिखेगी और अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा।

वृषभ राशि – आज भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे कामों में प्रगति होगी। नौकरी में अच्छी खबर,व्यापार में सौदे संभव।

मिथुन राशि – आज दिन थोड़ा मिश्रित रहेगा। विचारों में हल्की अस्थिरता होगी, काम में छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं।

कर्क राशि – आज उतार-चढ़ाव संभव हैं। किसी बात पर अधिक सोचने की प्रवृत्ति रहेगी। काम में देरी हो सकती है।

सिंह राशि – आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। काम-काज में बेहतर प्रदर्शन संभव है। नया काम शुरू करने की दिशा में सोच बन सकती है।

कन्या राशि – आज दिन थोड़ा धीमा रहेगा। सुबह सुस्ती महसूस हो सकती है। काम ध्यान से करें, परिवार में हल्की कहासुनी संभव।

तुला राशि – आज दिन की शुरुआत व्यस्त रहेगी लेकिन बाद में हालात सुधरेंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है, काम में पहचान मिलेगी।

वृश्चिक राशि- आज खुशखबरी का दिन हो सकता है। काम में सहयोग मिलेगा और नया अवसर हाथ आ सकता है।

धनु राशि – भावनात्मक रूप से दिन गहरा रहेगा। योजना सफल हो सकती है। काम ठीक रहेगा, लेकिन मन कई बातों में उलझा रहेगा।

मकर राशि – भाग्य आपका सहायक रहेगा। पिछले रुकावटों में गति आएगी। पैसा-प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ोतरी संभव।

कुंभ राशि – आज दिन शांत और संतुलित रहेगा। पुराने फैसले सही साबित हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा।

मीन राशि- आज दिन भावनात्मक रहेगा। खुशी और उलझन दोनों का मिश्रण होगा। आर्थिक पक्ष अच्छा लेकिन खर्च भी हो सकते हैं।

