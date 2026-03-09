09 मार्च 2026 का राशिफल : मेष, धनु और कुंभ राशि को मिलेगी बड़ी सफलता, जानें आपके लिए दिन कैसा रहेगा?

Horoscope 9 March 2026 : ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिषशास्त्र (Astrology) में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 9 मार्च का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं कि 9 मार्च 2026 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सावधानी से निर्णय लें। पुराने काम या प्रोजेक्ट पर ध्यान देने से लाभ मिल सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है।

वृषभ – आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए शांत रहकर काम करें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें।

मिथुन – आज काम का दबाव बढ़ सकता है। नए अवसर मिलेंगे लेकिन सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज परिवार और घर के मामलों पर ध्यान देना होगा। आज कोई महत्वपूर्ण योजना बन सकती है। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है।

सिंह – आज साझेदारी और संबंधों में संतुलन बनाए रखें। आज नौकरी-व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत हैं।

कन्या – आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है।

तुला – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा संयम रखें।

वृश्चिक – आज मन थोड़ा भावुक हो सकता है। गुप्त योजनाओं या रिसर्च वाले काम में सफलता मिल सकती है।

धनु – आज पुराने मित्रों से लाभ मिलने के योग हैं। यात्रा या नई योजना बनने की संभावना है।

मकर – आज कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा।

कुंभ – आज सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा पर ध्यान देना होगा। आज महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें।

मीन – आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन की भावना बढ़ेगी। निवेश और धन के मामलों में सावधानी रखें।