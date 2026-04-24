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kedharnath 2026 :  केदारनाथ धाम में कठोर तप करने लगा राहू , जानें भगवान शिव ने क्या वरदान दिया ?

मालय की गोद बसे बाबा केदारनाथ धाम की वैदिक शास्त्रों में बड़ी महिमा बतायी गई है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ को तप स्थली भी कहा जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

kedharnath 2026 :  हिमालय की गोद बसे बाबा केदारनाथ धाम की वैदिक शास्त्रों में बड़ी महिमा बतायी गई है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ को तप स्थली भी कहा जाता है। ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है कि कुंडली में राहू के दोष को नष्ट करने के लिए भगवान भोलेनाथ की कृपा आवश्यक मानी जाती है। केदारनाथ को भोलेनाथ की तपस्थली भी कहा जाता है। भोलेनाथ और राहू से जुड़ी एक कथा है।

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राहु का कष्ट और तपस्या
समय बीतने के साथ राहु को अपनी शक्ति का अहंकार हुआ, लेकिन उसके कारण उसे शांति नहीं मिली।
राहु देवताओं से पूछा—“मुझे शांति कैसे मिले?”
देवताओं ने कहा: “तुम हिमालय जाओ और Kedarnath Mahadev की तपस्या करो।”
केदारनाथ में राहु की तपस्या
राहु हिमालय पहुँचा और केदारनाथ धाम में कठोर तप करने लगा। राहू ने वर्षों तक बर्फ और कठिन परिस्थितियों में ध्यान, “ॐ नमः शिवाय” का जप किया।

राहू के पूर्ण समर्पण और शिव आराधना से शिव का प्रकट हुए और बोले:
“वरणं ब्रूहि” (वर मांगो)
राहु ने कहा: “हे महादेव! मेरे कारण जो लोग कष्ट पाते हैं, उन्हें मुक्ति कैसे मिले?”
शिव का वरदान
भगवान शिव ने कहा:
“जो भी केदारनाथ में मेरी पूजा करेगा, उसका राहु दोष शांत होगा।”
“जो ‘महामृत्युंजय मंत्र’ का जप करेगा, उसे राहु के कष्टों से मुक्ति मिलेगी।”
“राहु काल में भी जो मेरी भक्ति करेगा, उसे विशेष फल मिलेगा।”

कथा का संदेश
शिव भक्ति से ग्रहों का प्रभाव भी बदल सकता है
अहंकार से शांति नहीं, भक्ति से मुक्ति मिलती है
केदारनाथ की ऊर्जा अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली है

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