22 नवंबर 2025 का राशिफलः व्यापारियों के लिए आज है अच्छा दिन, साझेदारी में होगा लाभ...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

22 नवंबर 2025 का राशिफलः शनिवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोग आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।

मेष – आज भाग्य आपका साथ देगा। आज रुका हुआ काम पूरा होगा। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा।

वृषभ – आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है।

मिथुन – नई योजना सफल होगी। किसी करीबी मित्र का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

कर्क – आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आज घर में किसी बात को लेकर छोटा तनाव हो सकता है।

सिंह – आज धन लाभ के योग हैं। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

कन्या – आज काम में थोड़ा दबाव रहेगा लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला – आज प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। साझेदारी में लाभ होगा।

वृश्चिक – आज मन में नई ऊर्जा रहेगी। किसी यात्रा का योग बन सकता है। पुराने विवाद खत्म होंगे।

धनु – आज सोच-समझकर निर्णय लें। आज परिवार में सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है।

मकर – आज धन की आवक अच्छी रहेगी। व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। मानसिक शांति बनी रहेगी।

कुंभ – आज नौकरी में बदलाव या नई दिशा मिलने के योग। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी।

मीन – आज धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।