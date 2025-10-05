05 अक्टूबर 2025 का राशिफलः कामकाज में नई शुरुआत का मिलेगा अवसर, पुराने मित्र से मुलाकात संभव...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

05 अक्टूबर 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों की आज मानसिक शांति बनी रहेगी।

मेष – आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कामकाज में सफलता के योग हैं। परिवार में प्रेम बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

वृषभ – आज मानसिक शांति बनी रहेगी। परिवार से सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। धन लाभ के योग हैं।

मिथुन – कामकाज में नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। पुराने मित्र से मुलाकात संभव। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क – आज चंद्रमा आपकी राशि में है, जिससे आत्मबल मजबूत रहेगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

सिंह – आज आत्मविश्वास के साथ काम करें। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से लाभ होगा। यात्रा टल सकती है।

कन्या – किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दाम्पत्य जीवन में समझ बढ़ेगी।

तुला – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा। निवेश से लाभ होगा।

वृश्चिक – कामकाज में परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। आज नए संपर्क लाभ देंगे। दांपत्य जीवन में सौहार्द रहेगा।

मकर – आज का दिन व्यावसायिक लाभ देने वाला है। परिश्रम का फल मिलेगा। आज सेहत सामान्य रहेगी।

कुंभ – आज नए लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी के सहयोग से कार्य पूरे होंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

मीन – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नई योजनाएँ सफल होंगी। किसी धार्मिक कार्य में मन लगेगा।