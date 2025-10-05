  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 05 अक्टूबर 2025 का राशिफलः कामकाज में नई शुरुआत का मिलेगा अवसर, पुराने मित्र से मुलाकात संभव…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

05 अक्टूबर 2025 का राशिफलः कामकाज में नई शुरुआत का मिलेगा अवसर, पुराने मित्र से मुलाकात संभव…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 05 अक्टूबर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

05 अक्टूबर 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों की आज मानसिक शांति बनी रहेगी।

पढ़ें :- 03 अक्टूबर 2025 का राशिफलः आज मानसिक शांति बनी रहेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कामकाज में सफलता के योग हैं। परिवार में प्रेम बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

वृषभ – आज मानसिक शांति बनी रहेगी। परिवार से सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। धन लाभ के योग हैं।

मिथुन – कामकाज में नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। पुराने मित्र से मुलाकात संभव। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क – आज चंद्रमा आपकी राशि में है, जिससे आत्मबल मजबूत रहेगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

पढ़ें :- 01 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुके हुए कार्य होंगे पूरे

सिंह – आज आत्मविश्वास के साथ काम करें। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से लाभ होगा। यात्रा टल सकती है।

कन्या – किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दाम्पत्य जीवन में समझ बढ़ेगी।

तुला – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा। निवेश से लाभ होगा।

वृश्चिक – कामकाज में परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। आज नए संपर्क लाभ देंगे। दांपत्य जीवन में सौहार्द रहेगा।

पढ़ें :- 30 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन राशियों पर होगी हनुमान जी की कृपा, पूरे होंगे रुके हुए काम

मकर – आज का दिन व्यावसायिक लाभ देने वाला है। परिश्रम का फल मिलेगा। आज सेहत सामान्य रहेगी।

कुंभ – आज नए लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी के सहयोग से कार्य पूरे होंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

मीन – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नई योजनाएँ सफल होंगी। किसी धार्मिक कार्य में मन लगेगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

05 अक्टूबर 2025 का राशिफलः कामकाज में नई शुरुआत का मिलेगा अवसर, पुराने मित्र से मुलाकात संभव...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

05 अक्टूबर 2025 का राशिफलः कामकाज में नई शुरुआत का मिलेगा अवसर,...

Shani Pradosh Vrat 2025 Upay : शनि प्रदोष व्रत ग्रह के दुष्प्रभावों से मुक्ति पाने का एक शक्तिशाली उपाय है , दूर होगी साढ़ेसाती

Shani Pradosh Vrat 2025 Upay : शनि प्रदोष व्रत ग्रह के दुष्प्रभावों...

Vaishno Devi Yatra : माता वैष्णो देवी यात्रा 3 दिन के लिए स्थगित, इस तारीख तक श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे माता रानी के दर्शन

Vaishno Devi Yatra : माता वैष्णो देवी यात्रा 3 दिन के लिए...

Sharad Purnima 2025 : शरद पूर्णिमा पर करें ये अचूक उपाय , सफलता के द्वार खुल जाएंगे

Sharad Purnima 2025 : शरद पूर्णिमा पर करें ये अचूक उपाय ,...

Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ व्रत पति-पत्नी के रिश्ते की गहराई और सौभाग्य का प्रतीक है , सुहागिन महिलाएं न पहने इस रंग के कपड़े

Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ व्रत पति-पत्नी के रिश्ते की गहराई...

Shani Nakshatra Parivartan 2025 :  न्याय के देवता शनि का आज होगा नक्षत्र परिवर्तन ,  इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Shani Nakshatra Parivartan 2025 :  न्याय के देवता शनि का आज होगा...