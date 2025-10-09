  1. हिन्दी समाचार
09 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों के आज पूरे होंगे सभी काम, आर्थिक स्थिति भी होगी मजबूत

आज का राशिफल 09 अक्टूबर 2025

By शिव मौर्या 
09 अक्टूबर 2025 का राशिफलः गुरुवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है।

मेष – आज परिवर्तन को स्वीकार करना लाभदायक हो सकता है। नए अवसर सामने आ सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

वृषभ – आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। सामाजिक मामलों में सक्रिय रहें।

मिथुन – आज कार्यभार अधिक हो सकता है, समय का प्रबंधन ज़रूरी रहेगा। आज नए कार्य बनेंगे।

कर्क – आज जमीन-जायदाद से जुड़े निर्णयों में सफलता मिल सकती है। आज विवादों से बचें।

सिंह – आज निवेशों में सावधानी रखें। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आज आर्थिक लाभ होगा। संतान के तरफ से खुशखबरी मिल सकती हैं।

कन्या – आज परिवर्तन के लिए अच्छा समय रहेगा। आज वित्तीय योजनाओं पर पुनर्विचार करें।

तुला – आज मन की शांति बनी रहेगी। सामाजिक संपर्कों से लाभ हो सकता है।

वृश्चिक – बुद्धिमत्ता और विवेक से लिए गए निर्णय फायदेमंद होंगे। नए बदलाव पर सोच-समझ कर कदम बढ़ाएं।

धनु – आज धन संबंधी हलचल हो सकती है। परिवार और संबंधों में सहयोग मिलेगा।

मकर – आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना। पारिवारिक विवादों में समझदारी ज़रूरी।

कुंभ – आज निजी कार्य पूरे होंगे, लेकिन परिवार के किसी सदस्य से मतभेद संभव हैं।

मीन – पुराने कार्यों से लाभ हो सकता है,लेकिन स्वास्थ्य व शारीरिक ऊर्जा पर ध्यान देना आवश्यक है।

 

