22 सितम्बर 2025 का राशिफलः नवरात्री के पहले दिन इन राशियों पर बरसेगी कृपा, पूरे होंगे रुके हुए काम

आज का राशिफल 22 सितंबर 2025

By शिव मौर्या 
22 सितम्बर 2025 का राशिफलः सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों को आज धन लाभ के हैं योग…

मेष – आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। करियर में नई संभावनाएं मिल सकती हैं। परिवार में खुशहाली रहेगी।

वृषभ – आज धन लाभ के योग हैं। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। निवेश के लिए अच्छा समय है।

मिथुन – कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती है। मन में कुछ तनाव रहेगा, लेकिन धैर्य से हालात संभाल लेंगे। किसी यात्रा का योग बन रहा है।

कर्क – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए पैसे मिलने की संभावना है। संतान से सुख मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह – आज मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। मान-सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताएंगे।

कन्या – आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर हैं। परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं।

तुला – आज खर्च बढ़ सकते हैं। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें। शाम तक कोई शुभ समाचार मिलेगा।

वृश्चिक – आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। करियर में प्रगति होगी। नया वाहन या संपत्ति खरीदने का योग है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।

धनु – आज कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। पदोन्नति के योग हैं। आज विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। यात्रा लाभकारी रहेगी।

मकर – भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कोई पुराना मित्र मिलने आ सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज दिन मिलाजुला रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज किसी से वाद-विवाद से बचें। व्यापार में नई योजनाएं बना सकते हैं।

मीन – आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विवाह या सगाई के योग हैं। घर-परिवार में खुशियां रहेंगे।

