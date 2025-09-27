  1. हिन्दी समाचार
  3. 27 सितम्बर 2025 का राशिफलः आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कार्यस्थल पर मिलेगा सम्मान…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

27 सितम्बर 2025 का राशिफलः आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कार्यस्थल पर मिलेगा सम्मान…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 27 सितम्बर 2025

By शिव मौर्या 
27 सितम्बर 2025 का राशिफलः शनिवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोग आज धैर्य बनाए रखें।

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए काम की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। आज परिवार से सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज धैर्य बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। आज परिवार में मेल-जोल बढ़ेगा।

मिथुन – आज नए अवसर सामने आएंगे। यात्राओं से लाभ हो सकता है। मित्रों से सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा। आज कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा।

सिंह – आर्थिक लाभ के योग हैं। आज रुका हुआ धन मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या – आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता के संकेत हैं। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा।

तुला – आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ है। भाग्य का साथ मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सावधानी रखें।

वृश्चिक – आज मानसिक तनाव कम होगा। नए संपर्क बन सकते हैं। आज खर्चों में थोड़ी वृद्धि होगी।

धनु – आज उत्साह बना रहेगा। आज किसी प्रियजन से मुलाकात संभव है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

मकर – आज परिश्रम से कार्य पूर्ण होंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

कुंभ – आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में चुनौतियाँ आ सकती हैं। आज विवादों से बचें।

मीन – आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धन लाभ के योग हैं। आज दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

