29 सितम्बर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को आज करियर और व्यवसाय में उन्नति के मिलेंगे अवसर

29 सितम्बर 2025 का राशिफलः सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोग धन-संपत्ति के मामलों में सतर्क रहें, अनावश्यक खर्च से बचें।

मेष – आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन अहंकार से बचें।

वृषभ – धन-संपत्ति के मामलों में सतर्क रहें, अनावश्यक खर्च से बचें। नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन नई योजनाओं पर सोच-समझकर कार्य करें।

मिथुन – आज संचार और वार्ता में सफलता मिलेगी। यात्रा के लिए दिन शुभ है, नए संपर्क बनेंगे। मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान या हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा।

कर्क – नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में सौहार्द्र बना रहेगा, लेकिन बुजुर्गों का स्वास्थ्य ध्यान रखें। पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

सिंह – आज का दिन उत्तम हैं। आज आपकी प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होगी।आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलेगा।

कन्या – आज का दिन व्यवसाय और करियर में लाभदायक रहेगा। वित्तीय मामलों में सावधानी रखें। परिवार और घर में सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला – आज सामाजिक कार्यों और रिश्तों में सफलता मिलेगी। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक – आज पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में लाभ मिलेगा, लेकिन निर्णय सोच समझकर लें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

धनु – आज यात्रा और शिक्षा में लाभ मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होगी। प्रेम और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

मकर – आज करियर और व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आज वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार और घर में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुम्भ – आज मानसिक शांति और स्थिरता का दिन रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार और मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

मीन – आज लाभकारी अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा और कौशल में उन्नति होगी। परिवार और प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।