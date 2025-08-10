10 अगस्त 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को आज मिलेंगे निवेश के अवसर, अचानक हो सकता है धन लाभ

  1. हिन्दी समाचार
आज का राशिफल 10 अगस्त 2025

10 अगस्त 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों का आज का दिन उत्तम रहेगा।

मेष – आज अच्छा दिन हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। नए काम बनेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है।

वृषभ – आज का दिन उत्तम हैं। आर्थिक मामलों में जल्दबाज़ी से बचें। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे।

मिथुन – आज मानसिक शांति रहेगी। निवेश के अवसर मिलेंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आज अचानक धन लाभ हो सकता है।

कर्क – आज का दिन अच्छा है। माता-पिता का प्यार दुलार मिलेगा। मकान निर्माण का कार्य कर सकते हैं। अचल संपत्ति से लाभ हो सकता हैं।

सिंह – आज वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। आज नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता हैं। आज अटका पैसा वापसी हो सकता हैं।

कन्या – ऑफिस में काम का बोझ रहेगा। आज सहयोगियों से तालमेल जरूरी हैं। आर्थिक सतर्कता बनाये रखें। गाय को हरी घास खिलाएँ।

तुला – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगा। अटका पैसा मिल सकता हैं। प्रेम संबंध मजबूत होगा। किसी कन्या को मिठाई खिलाएँ।

वृश्चिक – आज कार्य में सफलता मिलेगा। सार्वजनिक प्रतिष्ठा में सुधार और लाभ प्राप्ति संभव हैं। आज बुज़ुर्ग की सेवा करें।

धनु – आज का दिन अति उत्तम है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज नया व्यापार कर सकते हैं। घरेलू समस्या को आसानी से आज सुलझा सकते हैं।

मकर – आज करियर को लेकर अगर आप परेशान हैं तो आज परेशानी दूर हो सकती है। आज राजनीति के क्षेत्र के लिए दिन अच्छा है।

कुम्भ – आज धर्म कर्म में मन लगेगा। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। बड़े भाई से लाभ मिल सकता है। सूर्य देव को जल अर्पित करें लाल फूल डालकर।

मीन – आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। विदेश से जुड़े हुए कार्य पूर्ण होंगे। आज मौज मस्ती में दिन बीतेगा। परिवार में तालमेल बनाकर रखें। वाणी पर संयम रखें।

