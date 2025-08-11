  1. हिन्दी समाचार
  3. 11 अगस्त 2025 का राशिफलः आज आय वृद्धि के स्रोत हो सकते हैं विकसित…इन राशियों पर बरसेगी कृपा

11 अगस्त 2025 का राशिफलः आज आय वृद्धि के स्रोत हो सकते हैं विकसित…इन राशियों पर बरसेगी कृपा

आज का राशिफल 11 अगस्त 2025

By शिव मौर्या 
11 अगस्त 2025 का राशिफलः सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, कर्क राशि के लोगों के कारोबार में होगी वृद्धि…

मेष – आज लग्जरी में बेफिजूल खर्च न करें। आय में वृद्धि होगी, परन्तु कार्यभार बढ़ सकता है। आज तनाव ज्यादा न लें।

वृष – आज आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर रहेगा। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। अपनी भावनाओं को वश में रखें।

मिथुन – आज मन खुश रहेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग नजर आएंगे। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।

कर्क – कारोबार में वृद्धि तो होगी, परन्तु मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में धन लाभ के योग बन रहे हैं।

सिंह – आज आय में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे।

कन्या – जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है। इनकम के स्रोत बनेंगे। बात-चीत में पेशेंस रखें। क्रोध से बचें। संपत्ति में निवेश करना अच्छा रहेगा।

तुला – आज दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। भागदौड़ बढ़ेगी। मन में निराशा एवं असन्तोष रहेगा। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है।

वृश्चिक – आज संतान सुख और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आपका पारिवारिक जीवन मधुर रहेगा। खर्च बढ़ने से परेशान हो सकते हैं। पेशेंस रखें।

धनु – आज आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं। विदेश यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं। आज नेचर के बीच वक्त बिताएं।

मकर – आज नौकरी करने वालों का दिन बिजी रहेगा। आज कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। व्यर्थ के गुस्से और वाद-विवाद से बचें।

कुम्भ – आज के दिन लाइफ पार्टनर को खुश रखने के लिए किसी रोमांटिक ट्रिप का प्लान बनाएं। दिन अच्छा बीतेगा। हर कार्य समय पर पूरा होगा।

मीन – नौकरी में सीनियर का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ अन्य काम भी मिल सकते हैं। एग्जाम एवं इंटरव्यू जैसे कार्यों में सफलता मिलेगी।

