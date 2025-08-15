15 अगस्त 2025 का राशिफल : वाशी योग में मां लक्ष्मी की वृषभ, कन्या सहित 5 राशियों पर बरसेगी कृपा, पढ़ें अपना राशिफल

15 अगस्त 2025 का राशिफल: 15 अगस्त शुक्रवार के दिन सूर्य से द्वादश भाव में शुभ ग्रह गुरु की मौजूदगी होने से वाशी योग बन रहा है। ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी वृषभ, कन्या, धनु और कुंभ राशि पर मेहरबान रहने वाली हैं, जिससे इनका पूरा दिन खुशियों से भरा रहेगा। व्यापार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और कोई बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा और सुख के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी करने वालों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे और उत्तम संपत्ति प्राप्त हो सकती है। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि- आज के दिन बहुत अच्छा है। कामों में तेजी आएगी। कोई नया कार्य प्लान कर रहे हैं,उसमें सफल होंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।

वृषभ राशि- आज का दिन उत्तम है। मन कर्म और वचन तीनों का परिणाम आज बेहतर मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिलने का योग हैं।

मिथुन राशि- आर्थिक स्थिति अच्छी हैं। रुका पैसा मिलने की संभावना हैं। मित्रों के सहयोग से कोई बड़ा प्लान कर सकते हैं, जो आगे चलकर के लाभ देगा।

कर्क राशि- आज पुराने तनाव दूर होंगे। सामाजिक मेल-जोल अच्छा रहेगा। अपने वाणी पर संयम ज़रूरी हैं। जमीन से जुड़े हुए कार्य पूर्ण होंगे।

सिंह राशि- आज भाग्य का साथ एवं धन मिलेगी। वाहन सुरक्षित स्थान पर रखें। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। अचानक धन लाभ का योग है।

कन्या राशि- आज का दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक लाभ होगा। व्यापार अच्छा चलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज शत्रु भी आपकी तारीफ करेंगे।

तुला राशि- आज परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता हैं। आज प्रेम में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य और कमर दर्द का ध्यान रखें।

वृश्चिक राशि- आज नया व्यापार योजना बन सकती है। स्वास्थ्य अच्छा, लेकिन पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं। धैपूर्वक कार्य करें और आगे बढ़े सफल जरूर मिलेगा।

धनु राशि- आज अप्रत्याशित धन लाभ हैं। प्रेम प्रस्ताव बेरोज़गारों के लिए रोजगार मिलने किया संभावना हैं। रुके हुए कार्य बनेंगे। लोग आपकी सराहना करेंगे.

मकर राशि- आज अतिरिक्त आमदनी के संकेत हैं आज पारिवारिक मेलजोल रहेगा। व्यापार में वृद्धि का योग है नए कार्य बनेंगे। आज का दिन अच्छा बीतेगा।

कुंभ राशि- आज व्यापार योजना में सफलता मिलेगा। नौकरी में वेतनवृद्धि हो सकता हैं। आज प्रेम जीवन में तनाव संभव हैं।

मीन राशि- आज लक्ष्य सिद्धि की संभावना हैं। उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है। आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।