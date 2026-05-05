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Aaj Ka Rashifal 05 May: आज समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, नए संपर्क लाभ देंगे…जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

आज का राशिफल 05 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 05 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोगों की आज पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं।

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मेष – आज कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी। रुका हुआ धन मिल सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

वृषभ – आज खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे। नई योजना सफल हो सकती है। छात्रों के लिए दिन शुभ।

कर्क – आज पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। धन लाभ संभव।

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सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। कार्यों में सफलता मिलेगी।

कन्या – आज मेहनत अधिक रहेगी लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

तुला – आज वाणी पर संयम रखें। रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।

वृश्चिक – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज निवेश सोच-समझकर करें।

धनु – आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज यात्रा लाभकारी रहेगी। नौकरी में उन्नति के संकेत।

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मकर – आज करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। आज वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नए संपर्क लाभ देंगे। परिवार के साथ समय बिताएं।

मीन – आज क्रोध और तनाव से बचें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा।

 

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