21 अगस्त 2025 का राशिफलः कुंभ राशि के लोगों की आज मेहनत लाएगी रंग, नए संपर्क लाभदायक होंगे

21 अगस्त 2025 का राशिफलः गुरुवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, कर्क राशि के लोगों के परिवारिक जीवन में सुख मिलेगा।

मेष – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उत्साह रहेगा। परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा।

वृषभ – आज धन लाभ की संभावना है। पुराने अटके कार्य पूरे होंगे। सेहत का ध्यान रखें। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।

मिथुन – आज नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए शुभ समय है।

कर्क – परिवारिक जीवन में सुख मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। परंतु गुस्से पर नियंत्रण रखें। प्रेम जीवन मधुर रहेगा।

सिंह – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सामाजिक कार्यों में भागीदारी रहेगी। आत्मविश्वास से कार्य करें, सफलता निश्चित है।

कन्या – आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरीपेशा लोगों को लाभ मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

तुला – आय में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। आज प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आज यात्रा संभव है।

वृश्चिक – आज निर्णय सोच-समझकर लें। आज परिवार में खुशियां आएंगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।

धनु – आज विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आज धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। आज परिवार का सहयोग मिलेगा।

मकर – आज व्यापार में लाभ होगा। आज जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ – आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज नए संपर्क लाभदायक होंगे। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा।

मीन – आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। आज धन संबंधी मामलों में लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा।