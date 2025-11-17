  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. coock and healthcare : वजन घटाने के लिए कैसे बनाएं हल्दी वाला दूध?, यहां जाने अनेक राज

coock and healthcare : वजन घटाने के लिए कैसे बनाएं हल्दी वाला दूध?, यहां जाने अनेक राज

हल्दी वाला दूध हर मर्ज का इलाज है. इस जादुई पीले दूध से सब ठीक हो जाता है. मजे की बात ये है कि आज वही देसी हल्दी वाला दूध विदेशों में 'गोल्डन मिल्क' के नाम से छाया हुआ है।  अब ये सिर्फ दादी-नानी की रसोई तक सीमित नहीं रहा है. अब आपका बचपन का हल्दी वाला दूध बड़े-बड़े कैफे और रेस्टोरेंट्स में नए स्टाइल से परोसा जाता है कि देखकर कोई भी बोल सकता है, 'वाह! क्या ड्रिंक है!' कौन सोच सकता था कि जो चीज़ कभी हमारी दादी नुस्खों में इस्तेमाल करती थीं, वही आज वर्ल्डवाइड वेलनेस ट्रेंड बन जाएगी?

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

हल्दी वाला दूध हर मर्ज का इलाज है. इस जादुई पीले दूध से सब ठीक हो जाता है. मजे की बात ये है कि आज वही देसी हल्दी वाला दूध विदेशों में ‘गोल्डन मिल्क’ के नाम से छाया हुआ है।  अब ये सिर्फ दादी-नानी की रसोई तक सीमित नहीं रहा है. अब आपका बचपन का हल्दी वाला दूध बड़े-बड़े कैफे और रेस्टोरेंट्स में नए स्टाइल से परोसा जाता है कि देखकर कोई भी बोल सकता है, ‘वाह! क्या ड्रिंक है!’ कौन सोच सकता था कि जो चीज़ कभी हमारी दादी नुस्खों में इस्तेमाल करती थीं, वही आज वर्ल्डवाइड वेलनेस ट्रेंड बन जाएगी?

पढ़ें :- Health Tips : बालों की ग्रोथ रोक रही है Vitamin-B12 की कमी? ये Natural Resource करें शामिल

हल्दी वाला दूध इतना फायदेमंद क्यों है?

हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं. इसलिए ये सर्दी-जुकाम, थकान या नींद की दिक्कत में बहुत असरदार मानी जाती है। यही कारण है की हमारे देश में सदियो से यूज किया जाता है।

क्या हल्दी वाला दूध वजन घटाने में मदद करता है?

अगर आपके मन में ये सवाल उठता है तो बता दें इसका जवाब हां है. सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर कहती हैं कि हल्दी वाला दूध वजन कम करने में मदद कर सकता है और शरीर को फिट रखता है. हल्दी और दूध मिलकर शरीर में गुड फैट, एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले तत्व बढ़ाते हैं, जिससे फैट जल्दी बर्न होता है और शरीर जल्दी रिकवर करता है.

पढ़ें :- Health Care : दिल की बीमारी का खतरा कम करते हैं लाल रंग के ये 5 सुपरफूड्स, डाइट में करें शामिल

रेसिपी:

इंग्रेडिएंट्स (1 कप दूध के लिए) 1 कप दूध – गाय का दूध या कोई भी प्लांट बेस्ड दूध (बादाम, ओट, सोया) आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक चुटकी काली मिर्च आधा छोटा चम्मच घी या नारियल का तेल (ऑप्शनल) आधा छोटा चम्मच शहद या गुड़ (ऑप्शनल) दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा या ¼ छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका:

  1. दूध को एक बर्तन में डालें और धीमी आंच पर गरम करें.
  2. हल्दी पाउडर, काली मिर्च और दालचीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. 3. इसे लगभग 3-5 मिनट तक उबलने दें, ताकि सभी स्वाद अच्छी तरह मिल जाएं.
  3. आंच बंद कर दें और हल्का ठंडा होने पर इसमें शहद या गुड़ डालें (ज्यादा गरम होने पर न डालें).
  4. इसे एक कप में डालें और पिएं.

 

 

पढ़ें :- Vitamin Deficiency : सर्दियों के मौसम में इस विटामिन की कमी से ज्यादा लगती है ठंड , जानें दूर करने के उपाय

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

coock and healthcare : वजन घटाने के लिए कैसे बनाएं हल्दी वाला दूध?, यहां जाने अनेक राज

coock and healthcare : वजन घटाने के लिए कैसे बनाएं हल्दी वाला...

Bhutanese Delicious cuisine : भूटान के खान-पान में  ये पकवान हैं देश की शान , यहां के व्यंजनों में स्वाद का जादू

Bhutanese Delicious cuisine : भूटान के खान-पान में  ये पकवान हैं देश...

ज्ञान डेयरी को मिला अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन, स्वच्छता व गुणवत्ता पर बढ़ा भरोसा

ज्ञान डेयरी को मिला अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन, स्वच्छता व गुणवत्ता पर...

Chestnuts : कच्चे सिंघाड़े से वजन घटाने में मिलेगा चमत्कारी रिजल्ट , स्वाथ्य जोखिम को कम करने में  करता है  मदद 

Chestnuts : कच्चे सिंघाड़े से वजन घटाने में मिलेगा चमत्कारी रिजल्ट ,...

Amla tea benefits : सर्दियों में बढ़ता वजन और शुगर लेवल हो जाएगा छूमंतर , रोज पिएं आंवला चाय

Amla tea benefits : सर्दियों में बढ़ता वजन और शुगर लेवल हो...

Winter Hot Soup : सर्दियों में गरमा गरम सूप इम्यूनिटी नहीं होगी कमजोर,शरीर को डिटॉक्स और मेटाबॉलिज्म को करता है बूस्ट  

Winter Hot Soup : सर्दियों में गरमा गरम सूप इम्यूनिटी नहीं होगी...