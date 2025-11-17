coock and healthcare : वजन घटाने के लिए कैसे बनाएं हल्दी वाला दूध?, यहां जाने अनेक राज

हल्दी वाला दूध हर मर्ज का इलाज है. इस जादुई पीले दूध से सब ठीक हो जाता है. मजे की बात ये है कि आज वही देसी हल्दी वाला दूध विदेशों में ‘गोल्डन मिल्क’ के नाम से छाया हुआ है। अब ये सिर्फ दादी-नानी की रसोई तक सीमित नहीं रहा है. अब आपका बचपन का हल्दी वाला दूध बड़े-बड़े कैफे और रेस्टोरेंट्स में नए स्टाइल से परोसा जाता है कि देखकर कोई भी बोल सकता है, ‘वाह! क्या ड्रिंक है!’ कौन सोच सकता था कि जो चीज़ कभी हमारी दादी नुस्खों में इस्तेमाल करती थीं, वही आज वर्ल्डवाइड वेलनेस ट्रेंड बन जाएगी?

हल्दी वाला दूध इतना फायदेमंद क्यों है?

हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं. इसलिए ये सर्दी-जुकाम, थकान या नींद की दिक्कत में बहुत असरदार मानी जाती है। यही कारण है की हमारे देश में सदियो से यूज किया जाता है।

क्या हल्दी वाला दूध वजन घटाने में मदद करता है?

अगर आपके मन में ये सवाल उठता है तो बता दें इसका जवाब हां है. सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर कहती हैं कि हल्दी वाला दूध वजन कम करने में मदद कर सकता है और शरीर को फिट रखता है. हल्दी और दूध मिलकर शरीर में गुड फैट, एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले तत्व बढ़ाते हैं, जिससे फैट जल्दी बर्न होता है और शरीर जल्दी रिकवर करता है.

रेसिपी:

इंग्रेडिएंट्स (1 कप दूध के लिए) 1 कप दूध – गाय का दूध या कोई भी प्लांट बेस्ड दूध (बादाम, ओट, सोया) आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक चुटकी काली मिर्च आधा छोटा चम्मच घी या नारियल का तेल (ऑप्शनल) आधा छोटा चम्मच शहद या गुड़ (ऑप्शनल) दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा या ¼ छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका: