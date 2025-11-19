Coock Tips : हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी

आज कल की इस भागदौड़ जिंदगी में हम सभी हेल्दी और टेस्टी खाने की तलाश में रहते हैं। ऐसे में सोया चंक्स एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकते हैं। यह सिर्फ खाने में टेस्टी नहीं होते बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने और एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं।
आज कल की इस भागदौड़ जिंदगी में हम सभी हेल्दी और टेस्टी खाने की तलाश में रहते हैं। ऐसे में सोया चंक्स एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकते हैं। यह सिर्फ खाने में टेस्टी नहीं होते बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने और एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं। सोया चंक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाना बहुत आसान है और यह जल्दी बन जाता है. चाहे आप वीकडे में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हों या किसी खास मौके पर टेस्टी डिश परोसना चाहते हों, सोया चंक्स मसाला हर समय आपका अच्छा साथी बन सकता है. आइए जानते हैं इसे कैसे बनाए
सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी कैसे बनाएं?
3 . एक कड़ाही में तेल गरम करें. जब तेल गरम हो जाए तो उसमें जीरा डालें. कुछ सेकंड बाद तैयार मसाला पेस्ट डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनें। अब मेरिनेट किए सोया चंक्स डालें और नमक में 3 से 4 कप गरम पानी डालकर ढक कर 8 से 10 मिनट तक पकाएं।