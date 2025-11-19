Coock Tips : हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी

  1. हिन्दी समाचार
आज कल की इस भागदौड़ जिंदगी में हम सभी हेल्दी और टेस्टी खाने की तलाश में रहते हैं।  ऐसे में सोया चंक्स एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकते हैं। यह सिर्फ खाने में टेस्टी नहीं होते बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं।  सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने और एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं।

आज कल की इस भागदौड़ जिंदगी में हम सभी हेल्दी और टेस्टी खाने की तलाश में रहते हैं।  ऐसे में सोया चंक्स एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकते हैं। यह सिर्फ खाने में टेस्टी नहीं होते बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं।  सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने और एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं। सोया चंक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाना बहुत आसान है और यह जल्दी बन जाता है. चाहे आप वीकडे में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हों या किसी खास मौके पर टेस्टी डिश परोसना चाहते हों, सोया चंक्स मसाला हर समय आपका अच्छा साथी बन सकता है. आइए जानते हैं इसे कैसे बनाए

सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी कैसे बनाएं?

  1. सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सोया चंक्स को हल्का गर्म पानी और थोड़े नमक के साथ 10 से 12 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद चंक्स को अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए।  अब इसे एक अलग बाउल में रखें।  इसमें दही, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया-जीरा पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।  इसे 5 मिनट के लिए मेरिनेट होने के लिए अलग रख दें।
  2. मिक्सर में प्याज, टमाटर, भिगोई हुई लाल मिर्च, लहसुन, अदरक और 1 से 4 कप पानी डालें. इसे अच्छी तरह पीसकर चिकना पेस्ट बना लें.

3 .  एक कड़ाही में तेल गरम करें. जब तेल गरम हो जाए तो उसमें जीरा डालें. कुछ सेकंड बाद तैयार मसाला पेस्ट डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनें।  अब मेरिनेट किए सोया चंक्स डालें और नमक में 3 से 4 कप गरम पानी डालकर ढक कर 8 से 10 मिनट तक पकाएं।

  1. अब पकने के बाद कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर हल्का सा मिलाएं. आपकी टेस्टी और हेल्दी सोया चंक्स मसाला तैयार है. इसे गरमा गरम रोटी या चावल के साथ सर्व करें और मजा लें.
  2. सोया चंक्स में प्रोटीन, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. यह वजन कंट्रोल, मांसपेशियों की मजबूती और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है. साथ ही, यह वेजीटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है.

 

