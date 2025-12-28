  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Coock Tips : चावल के आटे से बने ये कटलेट बन जाएंगे सभी के फेवरेट, बच्चों की टिफिन और शाम की चाय के लिए बेस्ट choice

Coock Tips : चावल के आटे से बने ये कटलेट बन जाएंगे सभी के फेवरेट, बच्चों की टिफिन और शाम की चाय के लिए बेस्ट choice

 क्या आप भी शाम को एक ही तरह के स्नैक्स खाकर ऊब गए हैं ? अगर  हाँ तो आज मैं आपके  लिए  एक नया  रेसिपी लाई हूँ । जिसे खाने के बाद आप रोज बनाना शुरू   कर देंगे । आज आपके लिए  मैं  लाई हूँ   चावल के आटे के कटलेट्स । इस कटलेट को तैयार करने के लिए आपको मैदे या फिर ब्रेड क्रम्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है।  आप इसे घर पर मौजूद चावल के आटे से ही काफी आसानी से बना सकते हैं।  

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

क्या आप भी शाम को एक ही तरह के स्नैक्स खाकर ऊब गए हैं ? अगर  हाँ तो आज मैं आपके  लिए  एक नया  रेसिपी लाई हूँ । जिसे खाने के बाद आप रोज बनाना शुरू   कर देंगे । आज आपके लिए  मैं  लाई हूँ   चावल के आटे के कटलेट्स । इस कटलेट को तैयार करने के लिए आपको मैदे या फिर ब्रेड क्रम्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है।  आप इसे घर पर मौजूद चावल के आटे से ही काफी आसानी से बना सकते हैं।  जब आप इसकी पहली बाईट लेते हैं तो यह आपको काफी ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची लगती है।  इस डिश की सबसे खास बात है कि यह काफी आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है।  आप इस डिश को सिर्फ शाम की चाय के साथ ही नहीं बल्कि बच्चों की टिफिन या फिर अचानक आए मेहमानों के लिए भी बिना ज्यादा समय बर्बाद किये बना सकते हैं।  आइए जानते हैं की इसे कैसे बनाते  हैं।

पढ़ें :- Coock Tips : हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी

राइस फ्लोर कटलेट के बनाने लिए जरूरी सामग्री

  • चावल का आटा – 1 कप
  • उबले आलू – 2 बड़े साइज के मैश किए हुए
  • गाजर – आधा कप कद्दूकस किया हुआ
  • मटर – आधी कप उबली हुई
  • हरी मिर्च – 1 बारीक कटी
  • अदरक – 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ
  • हरा धनिया – 2 टेबलस्पून बारीक कटा
  • लाल मिर्च पाउडर – आधा छोटा चम्मच
  • गरम मसाला – आधा छोटा चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • तेल – तलने के लिए

राइस फ्लोर कटलेट बनाने की रेसिपी

  • राइस फ्लोर कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी उबालें और उसमें थोड़ा सा नमक डालें.
  • इसके बाद इसमें धीरे-धीरे चावल का आटा डालते हुए लगातार चलाएं, ताकि गांठ न पड़े.
  • अब आटे को धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएं जब तक वह गाढ़ा होकर आटे जैसा न हो जाए.
  • अब गैस बंद करके इसे हल्का ठंडा होने दें.
  • इसके बाद एक बड़े बर्तन में उबले आलू, गाजर, मटर, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और सभी मसाले डालें और फिर इसमें तैयार किया हुआ राइस फ्लोर मिक्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इस मिश्रण से मनचाहे शेप के कटलेट बना लें.
  • अब कड़ाही में तेल गर्म करें और मीडियम आंच पर कटलेट को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें.
  • राइस फ्लोर कटलेट को हरी चटनी, टोमैटो सॉस या दही की चटनी के साथ परोसें.

 

 

पढ़ें :- Coock Tips : घर पर बनाएं रबड़ी मलाई टोस्ट, लोग खाकर हो जाएँगे फिदा

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Coock Tips : चावल के आटे से बने ये कटलेट बन जाएंगे सभी के फेवरेट, बच्चों की टिफिन और शाम की चाय के लिए बेस्ट choice

Coock Tips : चावल के आटे से बने ये कटलेट बन जाएंगे...

Instant Gajar Halwa Recipe: न घिसने का झंझट, न टाइम लगने की टेंशन…गाजर के हलवे को बनाने का वायरल तरीका

Instant Gajar Halwa Recipe: न घिसने का झंझट, न टाइम लगने की...

मखाना है सेहत का खजाना,मैग्नेशियम, कैल्शियम, कार्ब्स , प्रचुर मात्रा में पाया जाता हैं प्रोटीन और होता है ग्लूटेन फ्री

मखाना है सेहत का खजाना,मैग्नेशियम, कैल्शियम, कार्ब्स , प्रचुर मात्रा में पाया...

Blue Turmeric Benefits : नीली हल्दी खाती हैं प्रियंका गांधी, आपको भी चौंका देंगे इसके फायदे

Blue Turmeric Benefits : नीली हल्दी खाती हैं प्रियंका गांधी, आपको भी...

Health Tips : नाश्ते में रोज खा रहे हैं ब्रेड? अगर हां, तो आपको पता होने चाहिए इसके नुकसान

Health Tips : नाश्ते में रोज खा रहे हैं ब्रेड? अगर हां,...

Bathua in winter : सर्दियों में बथुआ के पत्ते फिटनेस की गारंटी है , जानें खाने के तरीके

Bathua in winter : सर्दियों में बथुआ के पत्ते फिटनेस की गारंटी...