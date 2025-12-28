Coock Tips : चावल के आटे से बने ये कटलेट बन जाएंगे सभी के फेवरेट, बच्चों की टिफिन और शाम की चाय के लिए बेस्ट choice

क्या आप भी शाम को एक ही तरह के स्नैक्स खाकर ऊब गए हैं ? अगर हाँ तो आज मैं आपके लिए एक नया रेसिपी लाई हूँ । जिसे खाने के बाद आप रोज बनाना शुरू कर देंगे । आज आपके लिए मैं लाई हूँ चावल के आटे के कटलेट्स । इस कटलेट को तैयार करने के लिए आपको मैदे या फिर ब्रेड क्रम्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसे घर पर मौजूद चावल के आटे से ही काफी आसानी से बना सकते हैं।
क्या आप भी शाम को एक ही तरह के स्नैक्स खाकर ऊब गए हैं ? अगर हाँ तो आज मैं आपके लिए एक नया रेसिपी लाई हूँ । जिसे खाने के बाद आप रोज बनाना शुरू कर देंगे । आज आपके लिए मैं लाई हूँ चावल के आटे के कटलेट्स । इस कटलेट को तैयार करने के लिए आपको मैदे या फिर ब्रेड क्रम्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसे घर पर मौजूद चावल के आटे से ही काफी आसानी से बना सकते हैं। जब आप इसकी पहली बाईट लेते हैं तो यह आपको काफी ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची लगती है। इस डिश की सबसे खास बात है कि यह काफी आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है। आप इस डिश को सिर्फ शाम की चाय के साथ ही नहीं बल्कि बच्चों की टिफिन या फिर अचानक आए मेहमानों के लिए भी बिना ज्यादा समय बर्बाद किये बना सकते हैं। आइए जानते हैं की इसे कैसे बनाते हैं।
राइस फ्लोर कटलेट के बनाने लिए जरूरी सामग्री
राइस फ्लोर कटलेट बनाने की रेसिपी