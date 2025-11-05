Coock Tips : घर पर बनाएं रबड़ी मलाई टोस्ट, लोग खाकर हो जाएँगे फिदा

‘रबड़ी मलाई टोस्ट’ जिसे एक बार खाने के बाद लोग बार बार बनाते हैं । इसकी रेसिपी बहुत आसान है। इसका मलाईदार टेक्सचर आपको दीवाना बना देगा। जी हां, सिर्फ 10 मिनट में आप एक ऐसी मिठाई तैयार कर सकते हैं, जो मेहमानों को भी हैरान कर देगी। तो चलिये जानते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं।

सामग्री :

ब्रेड स्लाइस: 4 (किनारे हटा दें)

मलाई: ½ कप

चीनी: 2-3 चम्मच (स्वादानुसार)

इलायची पाउडर: ¼ चम्मच

दूध: 2-3 चम्मच

कटे हुए ड्राई फ्रूट्स: 1 बड़ा चम्मच (बादाम, पिस्ता)

केसर के धागे (ऑप्शनल): थोड़े-से

विधि :