  3. Huawei Enjoy 70X प्रीमियम एडिशन लॉन्च; Kirin 8000 SoC व कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले समेत कई बेहतरीन फीचर्स हैं मौजूद

Huawei Enjoy 70X प्रीमियम एडिशन लॉन्च; Kirin 8000 SoC व कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले समेत कई बेहतरीन फीचर्स हैं मौजूद

Huawei Enjoy 70X Premium Edition Launched: हुवावे ने चीन में Enjoy सीरीज़ में चुपचाप एक नया मॉडल- Huawei Enjoy 70X Premium Edition घरेलू बाजार में लॉन्च किया है। यह लेटेस्ट स्मार्टफोन 6.78-इंच का OLED डिस्प्ले, Kirin 8000 प्रोसेसर, डुअल रियर कैमरे जैसे दिलचस्प फीचर्स से लैस है। यह स्मार्टफोन अभी चीन में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Huawei Enjoy 70X प्रीमियम एडिशन के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: हुवावे के इस प्रीमियम एडिशन फोन में 6.78 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 1224×2700 पिक्सल है। पैनल में 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट, 437ppi पिक्सल डेंसिटी और 2160Hz PWM डिमिंग भी है। इसमें IP64 रेटिंग भी है, जो इसे पानी और धूल से बचाती है।

प्रोसेसर: नए हैंडसेट में कंपनी का किरिन 8000 प्रोसेसर है।

मेमोरी: फोन में 8GB RAM और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है।

कैमरा: फोन में रियर पैनल पर डुअल-कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.9 अपर्चर, OIS सपोर्ट वाला 50-MP का प्राइमरी सेंसर और f/2.4 अपर्चर वाला 2-MP का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट में, हैंडसेट में f/2.0 अपर्चर वाला 8-MP का शूटर है।

ओएस: यह स्मार्टफोन HarmonyOS 4.2 पर चलता है।

बैटरी: हुवावे का यह फोन 40W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,100mAh की बैटरी से लैस है।

अन्य फीचर्स: हैंडसेट में Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ब्लूटूथ 5.1, GPS और USB टाइप-C पोर्ट हैं। फ़ोन का साइज़ 164 x 74.88 x 7.98mm है और वज़न 189 ग्राम है।

Huawei Enjoy 70X प्रीमियम एडिशन की कीमत

चीन में Huawei Enjoy 70X प्रीमियम एडिशन Huawei के ऑनलाइन स्टोर से खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसकी कीमत 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज के लिए CNY 1,899 (लगभग Rs. 24,000) से शुरू होती है। 8GB RAM और 512GB ऑप्शन की कीमत CNY 2,199 (लगभग Rs. 27,800) है। हैंडसेट सैंड गोल्ड, स्टारी ब्लू और ऑब्सीडियन ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

