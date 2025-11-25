Huawei Watch GT 6 सीरीज भारत में लॉन्च और बिक्री भी शुरू; जानें- कीमत और फीचर्स

Huawei Watch GT 6 Series Specs and Price: हवावे (Huawei) ने अपनी Huawei Watch GT 6 सीरीज़ को सितंबर 2025 में ग्लोबल मार्केट में उतारा था और दो महीने बाद, यह भारतीय बाजार में भी आ गई है। देश में ग्राहक तीन स्मार्टवॉच मॉडल- Watch GT 6 41mm, Watch GT 6 46mm, Watch GT 6 Pro 46mm को अभी खरीद सकते हैं। आइये लेटेस्ट Huawei Watch GT 6 सीरीज़, इसके स्पेक्स और प्राइसिंग डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं-

Huawei Watch GT 6 के फीचर्स और कीमत

स्टैंडर्ड Huawei Watch GT 6 स्मार्टवॉच के 46mm मॉडल में 1.47″ AMOLED डिस्प्ले है, जबकि 41mm मॉडल में सिर्फ़ 1.32″ स्क्रीन साइज़ वाला AMOLED डिस्प्ले है। ये दोनों मॉडल 466 x 466 पिक्सल का एक जैसा रिज़ॉल्यूशन देते हैं, जबकि दोनों की पिक्सल डेंसिटी क्रमशः 317 PPI और 352 PPI है। इन दोनों मॉडल का साइज़ 46 x 46 x 10.95 mm और 41.3 x 41.3 x 9.99 mm है, और स्ट्रैप को छोड़कर इनका वज़न क्रमशः 51.3 gm और 37.5 gm है। कलाई के साइज़ की बात करें तो, 46mm और 41mm मॉडल के लिए यह क्रमशः 140mm ~ 210mm और 120mm ~ 190mm है।

डिज़ाइन के बारे में और बात करें तो, दोनों के लिए स्टेनलेस स्टील केस दिया गया है, साथ ही दाईं ओर होम (रोटेटेबल क्राउन) और साइड फंक्शनल बटन हैं। IP69-रेटेड बॉडी भी एक खास बात है, और डिवाइस 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंस देता है। 46mm मॉडल के लिए ब्लैक फ्लूरोएलास्टोमर, ग्रीन कम्पोजिट वोवन और ग्रे कम्पोजिट लेदर स्ट्रैप मिलते हैं, जबकि 41mm मॉडल के लिए ब्लैक/लिलाक फ्लूरोएलास्टोमर, व्हाइट/ब्राउन कम्पोजिट लेदर और गोल्ड मिलानीज़ स्ट्रैप दिए जा रहे हैं।

Android 9.0+/iOS 13.0+, ब्लूटूथ 6.0, NFC, GPS (और दूसरी लोकेशन पोजिशनिंग सर्विस जैसे GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC), कई सेंसर (एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, बैरोमीटर, एम्बिएंट लाइट, हार्ट रेट, टेम्परेचर), 21 दिन/14 दिन तक, बैटरी लाइफ और वायरलेस चार्जिंग दूसरे खास स्पेक्स हैं।

Huawei Watch GT 6 Pro के फीचर्स और कीमत

Huawei Watch GT 6 Pro स्मार्टवॉच के बारे में, यह सिर्फ़ 46mm साइज़ में आती है, और इसमें 1.47″ AMOLED डिस्प्ले है जो 466 x 466 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन और 317 PPI पिक्सल डेंसिटी को सपोर्ट करता है। साइज़ की बात करें तो, इसका डाइमेंशन 45.6 x 45.6 x 11.25 mm है, और इसका वज़न 54.7 gm (स्ट्रैप को छोड़कर) है। कलाई का साइज़ 140mm ~ 210mm है।

टाइटेनियम एलॉय केस, होम (रोटेटेबल क्राउन) + दाईं ओर साइड बटन, IP69-रेटेड बॉडी, 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंस, ब्लैक फ्लूरोएलास्टोमर/ब्राउन कम्पोजिट वोवन/टाइटेनियम स्ट्रैप, Android 9.0+/iOS 13.0+, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS/NavIC, कई सेंसर (एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, बैरोमीटर, एम्बिएंट लाइट, हार्ट रेट, टेम्परेचर, ECG, डेप्थ), 21 दिन तक की बैटरी लाइफ, और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट इसके और स्पेक्स हैं।

Huawei Watch GT 6 Pro के कीमत और उपलब्धता

Huawei Watch GT 6 के 41mm और 46mm साइज़ वेरिएंट की कीमत एक जैसी INR 21,999 है। हालांकि, Huawei Watch GT 6 41mm गोल्ड मिलानीज़ स्ट्रैप मॉडल की कीमत INR 24,999 है। Huawei Watch GT 6 Pro के लिए, ब्लैक फ्लूरोएलास्टोमर और ब्राउन कम्पोजिट वोवन स्ट्रैप मॉडल की कीमत INR 28,999 है, जबकि टाइटेनियम स्ट्रैप मॉडल की कीमत INR 39,999 है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, Huawei Watch GT 6 (41mm और 46mm) और Huawei Watch GT 6 Pro दोनों की सेल अभी भारत में लाइव है, और जो कस्टमर इन्हें खरीदना चाहते हैं, वे इन्हें Flipkart और RTC India से खरीद सकते हैं।