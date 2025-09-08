मानवता हुई शर्मशार, नहीं मिला शव वाहन तो अंतिम संस्कार के लिए बाईक पर लेकर गए लाश- देखे वीडियो

कौशाम्बी। सोशल मीडिया पर रोंगटे खड़ा कर देने वाला एक वीडिया तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियों देख कर किसी को दया आ रही है तो कोई सरकार को इसका दोषी बता रहा है। वीडियों देख कर हर किसी की आंखे नम हो रही है। क्या गरीब का असहाय होना ही नियति बन गई है। वीडियो में आप देख सकते है कि दो युवक बाईक पर एक शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कोशम्बी के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर यह प्रसारित वीडियो समाज के लिए अव्यवस्था का आइना बन गया है जो संवेदनाओं से दूर है। कड़ाधाम के गुलाम मोहब्बत का पूरा गांव निवासी 47 वर्षीय बुधरानी घर पर अकेली रहती थी। पति छंगूलाल गाजियाबाद में प्राइवेट नौकरी करता है। छोटे बेटे भी साथ रहता था। जबकि बड़ा बेटा दुबई में है। शनिवार की सुबह महिला के काफी देर तक नहीं निकलने पर पड़ोसी रामलाल ने दरवाजे पर जाकर आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोलने पर देखा कि बुधरानी का शव धन्नी के सहारे लटका हुआ था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

एम्बुलेंस न मिलने पर कौशाम्बी में बाइक से महिला का शव ले जा रहे है योगी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है pic.twitter.com/FwOAWdfP4S — Surya Samajwadi (@surya_samajwadi) September 8, 2025

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। स्वजन को भी सूचना दी गई थी। रविवार को पति और बेटे के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। गरीब की मार झेल रहे परिजनों को शव को अंतिम संस्कार के लिए शव वाहन नहीं मिला। इस पर दो युवकों ने महिला अर्थी को बाइक पर रख कर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। दोनों युवक शव को बाइक से लगभग 30 किलोमीटर तक लेकर गए। कौशाम्बी के सीएमओ डाक्टर संजय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को रात में ही एंबुलेंस से घर भिजवा दिया गया था। स्वजन बताते तो शव वाहन मुहैया करा दिया जाता। सीओ सिराथू सतेंद्र तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। इस कारण विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया है।