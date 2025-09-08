  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मानवता हुई शर्मशार, नहीं मिला शव वाहन तो अंतिम संस्कार के लिए बाईक पर लेकर गए लाश- देखे वीडियो

मानवता हुई शर्मशार, नहीं मिला शव वाहन तो अंतिम संस्कार के लिए बाईक पर लेकर गए लाश- देखे वीडियो

सोशल मीडिया पर रोंगटे खड़ा कर देने वाला एक वीडिया तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियों देख कर किसी को दया आ रही है तो कोई सरकार को इसका दोषी बता रहा है। वीडियों देख कर हर किसी की आंखे नम हो रही है। क्या गरीब का असहाय होना ही नियति बन गई है। वीडियो में आप देख सकते है कि दो युवक बाईक पर एक शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे है।

By Satish Singh 
Updated Date

कौशाम्बी। सोशल मीडिया पर रोंगटे खड़ा कर देने वाला एक वीडिया तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियों देख कर किसी को दया आ रही है तो कोई सरकार को इसका दोषी बता रहा है। वीडियों देख कर हर किसी की आंखे नम हो रही है। क्या गरीब का असहाय होना ही नियति बन गई है। वीडियो में आप देख सकते है कि दो युवक बाईक पर एक शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कोशम्बी के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर यह प्रसारित वीडियो समाज के लिए अव्यवस्था का आइना बन गया है जो संवेदनाओं से दूर है। कड़ाधाम के गुलाम मोहब्बत का पूरा गांव निवासी 47 वर्षीय बुधरानी घर पर अकेली रहती थी। पति छंगूलाल गाजियाबाद में प्राइवेट नौकरी करता है। छोटे बेटे भी साथ रहता था। जबकि बड़ा बेटा दुबई में है। शनिवार की सुबह महिला के काफी देर तक नहीं निकलने पर पड़ोसी रामलाल ने दरवाजे पर जाकर आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोलने पर देखा कि बुधरानी का शव धन्नी के सहारे लटका हुआ था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

पढ़ें :- समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी पार्टी

पढ़ें :- नेपाल के गृहमंत्री रमेश लेखक ने दिया इस्तीफा, विरोध-प्रदर्शन के बीच 16 की मौत, बड़ी संख्या में लोग घायल

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। स्वजन को भी सूचना दी गई थी। रविवार को पति और बेटे के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। गरीब की मार झेल रहे परिजनों को शव को अंतिम संस्कार के लिए शव वाहन नहीं मिला। इस पर दो युवकों ने महिला अर्थी को बाइक पर रख कर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। दोनों युवक शव को बाइक से लगभग 30 किलोमीटर तक लेकर गए। कौशाम्बी के सीएमओ डाक्टर संजय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को रात में ही एंबुलेंस से घर भिजवा दिया गया था। स्वजन बताते तो शव वाहन मुहैया करा दिया जाता। सीओ सिराथू सतेंद्र तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। इस कारण विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी पार्टी

समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी...

UP के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं NRHM के घोटालेबाज मुकेश और अंकित का साथ? 6 CMO के ट्रांसफर में ​दिख गई इसकी झलक

UP के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं NRHM के घोटालेबाज मुकेश और...

IPS Transfers: यूपी में हुए 28 आईपीएस अफसरों में तबादले, देखिए लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

IPS Transfers: यूपी में हुए 28 आईपीएस अफसरों में तबादले, देखिए लिस्ट,...

मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, बेबी रानी मौर्य ने कहा-मुख्यमंत्री जी से करूंगी शिकायत

मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, बेबी रानी मौर्य ने कहा-मुख्यमंत्री...

गौतम बुद्ध पार्क में कब्जे से गुस्से में दलित समुदाय गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर पार्क में हो रहे निर्माण को रोकने की मांग

गौतम बुद्ध पार्क में कब्जे से गुस्से में दलित समुदाय गेट पर...

मानवता हुई शर्मशार, नहीं मिला शव वाहन तो अंतिम संस्कार के लिए बाईक पर लेकर गए लाश- देखे वीडियो

मानवता हुई शर्मशार, नहीं मिला शव वाहन तो अंतिम संस्कार के लिए...