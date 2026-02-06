  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Hyundai i20 : सस्ती हुई प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20 , अब 5.99 लाख रुपये में खरीदें

Hyundai i20 : सस्ती हुई प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20 , अब 5.99 लाख रुपये में खरीदें

 प्रीमियम हैचबैक की श्रंखला में हुंडई i20 की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। हुंडई मोटर इंडिया ने इंडियन मार्केट में  हुंडई i20 का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Hyundai i20 : सस्ती हुई प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20 , अब 5.99 लाख रुपये में खरीदें

Hyundai i20 : सस्ती हुई प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20 , अब 5.99...

Audi car features :  ऑडी ने माई ऑरास इन-कार फीचर किया लॉन्च , बनाए रखता है आरामदायक वातावरण

Audi car features :  ऑडी ने माई ऑरास इन-कार फीचर किया लॉन्च...

Tata Punch facelift delivery :  टाटा पंच फेसलिफ्ट की डिलीवरी शुरू, जानें कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Tata Punch facelift delivery :  टाटा पंच फेसलिफ्ट की डिलीवरी शुरू, जानें...

skoda slavia facelift :  स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान देखी गई , जानें डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स

skoda slavia facelift :  स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान देखी गई...

Yamaha EC-06 e-scooter :  यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, जानें कीमत और रेंज

Yamaha EC-06 e-scooter :  यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, जानें...

Honda Dio 125 X‑Edition:नए ग्राफिक्स के साथ होंडा ने पेश किया स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक वाला स्कूटर, जानें खूबियां और कीमत

Honda Dio 125 X‑Edition:नए ग्राफिक्स के साथ होंडा ने पेश किया स्टाइलिश...