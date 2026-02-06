Hyundai i20 : सस्ती हुई प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20 , अब 5.99 लाख रुपये में खरीदें

Hyundai i20 : प्रीमियम हैचबैक की श्रंखला में हुंडई i20 की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। हुंडई मोटर इंडिया ने इंडियन मार्केट में हुंडई i20 का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। वहीं कीमत की बात करें करे तो कार की शुरुआती कीमत अब 5.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। खास बात यह है कि जहां कार की कीमत कम हुई है,वहीं फीचर्स और मैकेनिकल सेटअप पहले जैसा ही रखा गया है। यह अब तक का सबसे किफायती i20 वेरिएंट बन गया है।

सेफ्टी

इस वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स, बॉडी कलर ORVMs और डोर हैंडल, Type-C USB चार्जिंग पोर्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग भी दी गई है।

फीचर्स बढ़े

हुंडई i20 मैग्ना एग्जीक्यूटिव की नई कीमत 6.74 लाख रुपये हो गई है। वहीं Magna वेरिएंट अब 6.99 लाख रुपये में मिलेगा। पहले इनकी कीमत 6.87 लाख रुपये और Rs 7.12 लाख रुपये थी।

मैग्ना एग्जीक्यूटिव वेरिएंट में अब TPMS, ऑटोमैटिक हेडलैम्प्स, कीलेस एंट्री, पावर एडजस्टेबल ORVMs, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल्स, शार्क फिन एंटीना और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

प्रीमियम फील

मैग्ना वेरिएंट को और ज्यादा आरामदायक बनाया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, रियर AC वेंट्स और स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट दिया गया है। यह उन ग्राहकों के लिए बेहतर है जो प्रीमियम इन-कैबिन एक्सपीरियंस चाहते हैं।

इंजन

हुंडई i20 में वही 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 88hp की पावर और 114Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल और iVT दोनों ऑप्शन मिलते हैं।