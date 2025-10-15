Hyundai Motor India Investments : हुंडई मोटर 2030 तक भारत में 45,000 करोड़ रुपये का करेगी निवेश , भारतीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का इरादा

दिग्गज आटो कंपनी हुंडई मोटर इंडिया (HMIL) ने अगले 4 साल में बड़े निवेश की घोषणा की है। भारतीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का इरादे से कंपनी भारत में 2026 से 2030 के बीच 45,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। कंपनी भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय ग्राहकों के लिए नए फीचर्स, तकनीक और ज्यादा सुरक्षित गाड़ियां लाने पर काम करेगी

हुंडई मोटर ने बताया है कि 60 प्रतिशत राशि उत्पाद विकास और research works में खर्च की जाएगी, जबकि बाकी 40 प्रतिशत उत्पादन क्षमता और उन्नयन में लगाई जाएगी।

हुंडई 2030 तक 26 नए मॉडल लॉन्च करेगी जिनमें 7 नए प्रोडक्ट, 6 मॉडल अपडेट, 6 वेरिएंट और 7 फेसलिफ्ट शामिल होंगे। इनमें 5 इलेक्ट्रिक और 8 हाइब्रिड वाहन होंगे, जो कंपनी की भविष्य की ग्रीन मोबिलिटी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे।

दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी (South Korean automobile manufacturer), जिसने 1996 में भारत में प्रवेश किया था, मारुति सुजुकी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, जिसके पास क्रेटा, वेन्यू और आई20 जैसी बेस्टसेलर कारें हैं।

कंपनी ने तरुण गर्ग को 1 जनवरी, 2026 से नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। वह उनसू किम की जगह लेंगे, जो दिसंबर, 2025 में दक्षिण कोरिया लौटेंगे। गर्ग ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और IIM लखनऊ से MBA किया है।

उन्होंने पहले मारुति सुजुकी में कई अहम पदों पर काम किया है।