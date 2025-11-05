Hyundai New Venue N-line :  हुंडई ने नई वेन्यू N-लाइन से उठाया पर्दा , जानिए बुकिंग एमाउंट और लुक

Hyundai New Venue N : दिग्गज आटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने 2025 वेन्यू के लॉन्च के साथ स्पोर्टी N-लाइन मॉडल से भी पर्दा उठा दिया है। वेन्यू N-line की बुकिंग 25,000 रुपये की टोकन राशि पर शुरू की गई है और कीमत की घोषणा बाद में होगी। परफॉर्मेंस केंद्रित इस मॉडल को 2 वेरिएंट- N6 और N10 में पेश किया है। वहीं कलर की बात करें तो यह गाड़ी 5 मोनो-टोन- टाइटन ग्रे, एटलस व्हाइट, ड्रैगन रेड, हेजल ब्लू और एबिस ब्लैक के साथ कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ वाले 3 ड्यूल-टोन विकल्पों में भी उपलब्ध होगी।

कॉस्मेटिक बदलाव

नई जनरेशन की वेन्यू N-लाइन में Distinctive design elements हैं, जो इसे स्टैंडर्ड वर्जन से अलग बनाते हैं। इसमें डार्क क्रोम फ्रंट ग्रिल और ज्यादा आक्रामक लुक के लिए एक्सक्लूसिव बंपर दिए हैं।

रेड एक्सटीरियर एक्सेंट

यह ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें रेड एक्सटीरियर एक्सेंट भी शामिल हैं, जिसमें व्हीलबेस पर फैला एक ट्रिम भी शामिल है।

स्पोर्टी लुक

कार में रेड ब्रेक कैलिपर्स, 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, विंग-टाइप स्पॉइलर और LED हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप है, जो इसके स्पोर्टी लुक को उभारते हैं।

पावरट्रेन

नई वेन्यू N-लाइन में 1.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 118bhp की पावर और 172Nm का टॉर्क देता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या पैडल शिफ्टर्स वाले 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स से जोड़ा है।

स्पोर्टी साउंड प्रोफाइल

इसमें स्टीयरिंग व्हील पर चुनिंदा ड्राइव मोड- इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और अलग-अलग ट्रैक्शन कंट्रोल सेटिंग्स- सैंड, मड, स्नो भी उपलब्ध हैं, जबकि एग्जॉस्ट को स्पोर्टी साउंड प्रोफाइल के लिए ट्यून किया है।

ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर

सुरक्षा के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर और 21 सुविधाओं वाला नया लेवल-2 ADAS शामिल है।