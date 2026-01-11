  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Hyundai Staria Electric : ब्रुसेल्स मोटर शो में हुंडई स्टारिया इलेक्ट्रिक ने मचाया धमाल, जानें भारत में कब होगी लांच?

Hyundai Staria Electric : ब्रुसेल्स मोटर शो में हुंडई स्टारिया इलेक्ट्रिक ने मचाया धमाल, जानें भारत में कब होगी लांच?

हुंडई मोटर कंपनी (Hyundai Motor Company) ने 2026 ब्रुसेल्स मोटर शो (Brussels Motor Show 2026) में स्टारिया इलेक्ट्रिक एमपीवी को पेश किया है। स्टारिया इलेक्ट्रिक (Staria Electric) को 2026 की पहली छमाही में कोरिया और यूरोप में लॉन्च किया जाना है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। हुंडई मोटर कंपनी (Hyundai Motor Company) ने 2026 ब्रुसेल्स मोटर शो (Brussels Motor Show 2026) में स्टारिया इलेक्ट्रिक एमपीवी को पेश किया है। स्टारिया इलेक्ट्रिक (Staria Electric) को 2026 की पहली छमाही में कोरिया और यूरोप में लॉन्च किया जाना है। इसके बाद में दूसरे बाजारों में भी इसे लॉन्च किया जाएगा। हुंडई ने इससे पहले भारत में ऑटो एक्सपो 2025 (Auto Expo 2025) में ICE इंजन वाली स्टारिया को पेश किया था। हालांकि इलेक्ट्रिक वेरिएंट के भारत में तुरंत आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन कंपनी ने आने वाले समय में इसके लॉन्च की संभावना से इनकार नहीं किया है, खासकर प्रीमियम एमपीवी की बढ़ती मांग को देखते हुए।

पढ़ें :- सीएम योगी, बोले- अब यूपी अपनी क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बना, ईवी प्लांट का किया उद्घाटन

एक्सटीरियर

हुंडई स्टारिया इलेक्ट्रिक (Hyundai Staria Electric) का ब्रांड इस बात पर ज़ोर देता है कि इसे ‘अंदर से बाहर’ के डिज़ाइन को अपनाते हुए एक स्पेश्ल डिज़ाइन के साथ तैयार किया है, जिससे लोगों को कार के अंदर बैठने पर अच्छा एक्सपिरियंस मिले। कार के बाहरी डिज़ाइन को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें अधिकतम जगह और खुलापन हो। इसका लंबा लुक, बेल्टलाइन और बड़ा केबिन इसे खास बनाते हैं, जिसमें बाहर का लुक बढ़िया मिलता है। फ्रंट फेसिया, चिकने बॉडी पैनल और एक लाइट स्ट्रिप इसके शानदार लुक को और मज़बूत करते हैं. चौड़े स्लाइडिंग डोर और एक बड़ा रियर हैच इसके लुक को बढ़ाते हैं।

केबिन और फीचर्स

हुंडई स्टारिया इलेक्ट्रिक (Hyundai Staria Electric) के इंटीरियर में दो 12.3-इंच डिस्प्ले के साथ एक केबिन लेआउट दिया गया है। OTA अपडेट के साथ नेक्स्ट-जेनरेशन ccNC इंफोटेनमेंट प्लेटफॉर्म सिस्टम को हमेशा अप-टू-डेट रखता है। बड़ा केबिन, फीचर्स और इसके इंटीरियर की खासियत हैं, साथ ही इसमें स्मार्ट स्टोरेज ऑप्शन और कई सीटिंग ऑप्शन भी मौजूद है। लॉन्च के समय, ये दो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में आएगी। 7-सीटर लक्ज़री, जिसमें पर्याप्त लेगरूम, हेडरूम, एडजस्टेबल सीटें और 435 लीटर का लगेज स्पेस मिलता है और 9-सीटर वैगन, जो बड़े परिवारों या शटल इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें स्लाइडिंग, फोल्डेबल सीटें और 1,303 लीटर तक की कार्गो कैपेसिटी है।

पढ़ें :- क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस, सिएरा पर ये SUV पड़ेगी भारी, 26 जनवरी को इंडिया में होगी लॉन्च

बैटरी और पावरट्रेन

हुंडई स्टारिया इलेक्ट्रिक (Hyundai Staria Electric) 84 किलोवाट-घंटे की बैटरी और 160 किलोवाट (215 बीएचपी) के इंजन से लैस है, जो WLTP-प्रमाणित 400 किमी तक की रेंज देती है। इंजन और फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, इस एमपीवी में 800-वोल्ट आर्किटेक्चर है जो अल्ट्रा-फास्ट डीसी चार्जिंग को सक्षम बनाता है, जिससे बैटरी लगभग 20 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, 11 किलोवाट का एसी चार्जर मिलता है जो घर या ऑफिस में भी चार्ज हो सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Hyundai Staria Electric : ब्रुसेल्स मोटर शो में हुंडई स्टारिया इलेक्ट्रिक ने मचाया धमाल, जानें भारत में कब होगी लांच?

Hyundai Staria Electric : ब्रुसेल्स मोटर शो में हुंडई स्टारिया इलेक्ट्रिक ने...

सीएम योगी, बोले- अब यूपी अपनी क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बना, ईवी प्लांट का किया उद्घाटन

सीएम योगी, बोले- अब यूपी अपनी क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला...

क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस, सिएरा पर ये SUV पड़ेगी भारी, 26 जनवरी को इंडिया में होगी लॉन्च

क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस, सिएरा पर ये SUV पड़ेगी भारी, 26 जनवरी को...

भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 2026 में होने वाले इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल वाहनों की होगी होड़

भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 2026 में होने वाले इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल...

Google Maps : कार पार्किंग कर भूल जाते हैं कहां खड़ी की थी? गूगल ने ढूंढ निकाला आपकी समस्या का हल

Google Maps : कार पार्किंग कर भूल जाते हैं कहां खड़ी की...

Fake E-Challan : क्या आपके फोन पर भी आया है ई-चालान का मैसेज? क्लिक करने से पहले बरतें ये सावधानी?

Fake E-Challan : क्या आपके फोन पर भी आया है ई-चालान का...