Hyundai Venue 2025 :  2025 हुंडई वेन्यू हुई अनवील , जानें प्रीमियम फीचर्स और बुकिंग टोकन अमाउंट

हुंडई की लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी 2025 Hyundai Venue 4 नवंबर को लॉन्च की जाएगी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Hyundai Venue 2025 :  हुंडई की लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी 2025 Hyundai Venue 4 नवंबर को लॉन्च की जाएगी। कंपनी ने वेन्यू को पेश करते हुए इस सब-4-मीटर एसयूवी को पहले से कहीं अधिक प्रीमियम, सुविधा संपन्न और तकनीक-प्रेमी बनाने के अपने इरादे का स्पष्ट संकेत दिया है। बाहरी डिज़ाइन से लेकर नए इंटीरियर डिज़ाइन और कुछ नए फीचर्स तक, नए मॉडल के साथ वेन्यू को एक बेहद ज़रूरी अपडेट मिलता है।  इसी के साथ कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरु कर दी है। इच्छुक ग्राहक देश भर में हुंडई डीलरशिप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ₹25,000 की टोकन राशि देकर इसे बुक कर सकते हैं।

पढ़ें :- नई मोटरसाइकिल से कल होगी लांच, दमदार मॉडल चाहने वालों की तलाश होगी खत्म, जानिए पूरी डिटेल

वेरिएंट्स
हुंडई ने नई वेन्यू के वेरिएंट्स की जानकारी भी जारी कर दी है। 2025 हुंडई वेन्यू कुल 8 वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी,जो HX 2, HX 4, HX 5, HX 6, HX 6T, HX 7, HX 8 और HX 10 हैं।

नई वेन्यू पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन विकल्पों (डीज़ल में अब नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी है) के साथ उपलब्ध है।  ग्राहक दो डुअल-टोन विकल्पों सहित छह रंग विकल्पों में से चुन सकते हैं।

रंग विकल्प
नई वेन्यू छह मोनोटोन और दो डुअल-टोन रंग विकल्पों में उपलब्ध है, जिनमें दो नए शेड्स: हेज़ल ब्लू और मिस्टिक सैफायर शामिल हैं।

कंट्रास्टिंग क्रोम इन्सर्ट
नई 2025 हुंडई वेन्यू का फ्रंट ज़्यादा शार्प और नुकीला दिखता है। इसमें पूरी तरह से नए डिज़ाइन वाला फ्रंट है जिसमें बोनट लाइन पर एक चौड़ी, कनेक्टेड एलईडी लाइट स्ट्रिप है, जो एलईडी डीआरएल से जुड़कर एक सी-आकार का डिज़ाइन बनाती है। मुख्य हेडलैंप अब बंपर पर नीचे की ओर हैं और मोटे काले घेरे से घिरे हुए, एक स्प्लिट सेटअप में लंबवत रूप से स्टैक्ड हैं। ग्रिल चौकोर है, गहरे चमकदार रंग में फ़िनिश की गई है और इसमें कुछ कंट्रास्टिंग क्रोम इन्सर्ट हैं। निचले बंपर में एक मोटी सिल्वर स्किड प्लेट है।

पढ़ें :- Toyota Mini Fortuner : टोयोटा मिनी फॉर्च्यूनर इस तारीख को होने जा रही लॉन्च,  जानें कीमत और फीचर्स

