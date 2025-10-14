Hyundai Venue 2nd Gen : हुंडई वेन्यू दूसरी पीढ़ी भारत में 4 नवंबर को होगी लॉन्च , जानें  इंजन और एडवांस्ड फीचर्स

हुंडई मोटर इंडिया अब अपनी दूसरी पीढ़ी की कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू को 24 अक्टूबर की बजाय 4 नवंबर को लॉन्च करेगी। उम्मीद है कि इसमें महत्वपूर्ण कॉस्मेटिक और तकनीकी अपडेट होंगे। नई वेन्यू में बड़े डिजाइन, फीचर और तकनीकी अपग्रेड पेश किए जाएंगे, जिससे यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके।

शानदार बिक्री

2019 में भारत में लॉन्च हुई वेन्यू, हुंडई के लिए यहां बिक्री के प्रमुख कारों में से एक है। वित्त वर्ष 2025 में इसकी 1,19,113 इकाइयों की शानदार बिक्री हुई थी। हाल ही में, सितंबर 2025 में Venue ने 11,484 इकाइयों की बिक्री के साथ 20 महीनों का उच्चतम रिकॉर्ड बनाया।

बोल्ड लुक

स्पाई शॉट्स और लीक हुई तस्वीरों में एक बोल्ड, अपराइट लुक दिखाई दे रहा है जिसमें एक बड़ा Parametric grille, वर्टिकल स्टैक्ड स्प्लिट LED हेडलैंप और बंपर में Integrated C-shaped daytime running lamps शामिल हैं। इस SUV में नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील, चौड़े व्हील आर्च और पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल लैंप भी होने की उम्मीद है। ये अपडेट वेन्यू की स्टाइलिंग को लोकप्रिय Creta और फ्लैगशिप Tucson के करीब लाएंगे।

इंटीरियर

नई वेन्यू के इंटीरियर में 10.25-इंच की दोहरी स्क्रीन सेटअप मिलने की संभावना है, एक इंफोटेनमेंट यूनिट के लिए और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए।