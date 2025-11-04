  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. ​Hyundai Venue : नई हुंडई वेन्यू आज हुई लॉन्च , जानें सेफ्टी फीचर्स और कीमत​

​Hyundai Venue : नई हुंडई वेन्यू आज हुई लॉन्च , जानें सेफ्टी फीचर्स और कीमत​

साउथ कोरिया की कार निर्माता कंपनी हुंडई ने आज भारतीय बाजार में अपनी बहु प्रतीक्षित सब-फोर मीटर एसयूवी हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) के नए मॉडल को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Mahindra XEV 9S 7-seater EV  :  महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर EV पेश होगी इस दिन , जानें पावर - स्पेस और सेफ्टी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

​Hyundai Venue : नई हुंडई वेन्यू आज हुई लॉन्च , जानें सेफ्टी फीचर्स और कीमत​

​Hyundai Venue : नई हुंडई वेन्यू आज हुई लॉन्च , जानें सेफ्टी...

Honda Elevate's 'ADV Edition' : लॉन्च हुआ होंडा एलिवेट का 'एडीवी एडिशन' ,  जानें कीमत और खूबियां

Honda Elevate's 'ADV Edition' : लॉन्च हुआ होंडा एलिवेट का 'एडीवी एडिशन'...

Mahindra XEV 9S 7-seater EV  :  महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर EV पेश होगी इस दिन , जानें पावर - स्पेस और सेफ्टी

Mahindra XEV 9S 7-seater EV  :  महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर EV पेश...

EICMA 2025 : इटली के मिलान में लगेगा मोटरसाइकिलों और टेक्नोलॉजी का मेला , दिखेंगी ये 5 नई सुपर बाइक

EICMA 2025 : इटली के मिलान में लगेगा मोटरसाइकिलों और टेक्नोलॉजी का...

Tata Sierra : टाटा सिएरा की सामने आई पहली झलक , नवंबर में इस डेट को होगी लॉन्च , जानें हाई-टेक फीचर्स

Tata Sierra : टाटा सिएरा की सामने आई पहली झलक , नवंबर...

2026 Kawasaki Versys-X 300 : 2026 कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 भारत में लॉन्च , जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन  

2026 Kawasaki Versys-X 300 : 2026 कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 भारत में लॉन्च...