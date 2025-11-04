​Hyundai Venue : नई हुंडई वेन्यू आज हुई लॉन्च , जानें सेफ्टी फीचर्स और कीमत​

​Hyundai Venue : साउथ कोरिया की कार निर्माता कंपनी हुंडई ने आज भारतीय बाजार में अपनी बहु प्रतीक्षित सब-फोर मीटर एसयूवी हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) के नए मॉडल को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। नई हुंडई वेन्यू 2025 को कंपनी ने कई फीचर्स के साथ कार को पेश किया है। ऐसे में आइए जानते हैं नई हुंडई वेन्यू की कीमत, फीचर्स और अन्य डिटेल्स के बारे में। ​

इंजन

वेन्यू एन-लाइन केवल एक ही इंजन विकल्प में उपलब्ध है – 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर, टर्बो पेट्रोल इंजन जो 120 पीएस की पावर और 172 एनएम का टॉर्क देता है। गियरबॉक्स विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल हैं। वेन्यू एन लाइन में थोड़ी सख्त सस्पेंशन ट्यूनिंग, थोड़ा सख्त स्टीयरिंग व्हील और स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट होने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य मानक मॉडल की तुलना में अधिक आकर्षक ड्राइविंग अनुभव प्रदान करना है।

नई हुंडई वेन्यू की कीमत के बारे में तो हुंडई वेन्यू की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 7,89,900 रुपए है। नई हुंडई वेन्यू एसयूवी को कंपनी द्वारा पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में पेश किया हैं हुंडई वेन्यू के तीन वेरिएंट की कीमत कुछ इस तरह से हैं।

नई हुंडई वेन्यू में डुअल-टोन इंटीरियर काफी प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। कार में नया डैशबोर्ड है। इसमें ड्यूल-टोन डार्क नेवी और डव व्हाइट थीम दी गई है।