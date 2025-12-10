मैं फिर से दोहरा रहा हूं-वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है...राहुल गांधी ने साधा निशाना

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संसद में गृह मंत्री का वोट चोरी पर जवाब घबराया हुआ, defensive जवाब है। उन्होंने कहा, डिजिटल, मशीन रीडेबल, पारदर्शी वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं, EVM के Architecture की अब transparent audit पर घबराहट, BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं दिया गया।
नई दिल्ली। शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर झूठ फैलाने और वोट चोरी का भी आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संसद में गृह मंत्री का वोट चोरी पर जवाब घबराया हुआ, defensive जवाब है। उन्होंने कहा, डिजिटल, मशीन रीडेबल, पारदर्शी वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं, EVM के Architecture की अब transparent audit पर घबराहट, BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं दिया गया।
उन्होंने आगे कहा, CJI को चयन प्रक्रिया से निकालने पर भी कोई जवाब नहीं, EC को immunity देने पर ऊटपटांग जवाब, CCTV फुटेज न देने का बहाना भी बहुत हास्यास्पद है। राहुल गांधी ने कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं-वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है।
ईवीएम आने क बाद बंद हुई वोट चोरी
वहीं, लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि, जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और यूपी में पूरे के पूरे पर्चों के बक्से गायब हो जाते थे। ईवीएम आने के बाद यह सब बंद हो गया। चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। दोष ईवीएम का नहीं है, चुनाव जीतने का तरीका जनादेश नहीं था, भ्रष्ट तरीका था। आज ये एक्सपोज हो चुके हैं।