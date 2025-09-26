सहारनपुर जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद लहराया ‘I love Mohammad’ का पोस्टर, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

सहारनपुर। यूपी के सहारनपुर जिले में जुमे की नमाज के दौरान एक युवक ने ‘आई लव मोहम्मद’ के नाम का पोस्टर लहराया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। काफी जद्दोजहद के बाद उससे पोस्टर छीन लिया और अपने साथ ले गई।

बता दें कि महानगर की जामा मस्जिद (Jama Masjid) में शुक्रवार दोपहर एक बजे नमाज शुरू हुई। नमाज अदा होने के बाद नमाजी अपने-अपने घर की ओर जाने लगे, तभी उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी जेब में से ‘आई लव मोहम्मद’ लिखा पोस्टर निकालकर लहराना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मस्जिद से बाहर हाथों में “I Love मोहम्मद” के पोस्टर लेकर निकले युवक बिलाल को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने मौके पर पोस्टर फाड़ दिया और युवक को घसीटते हुए थाने ले गई।

वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे वहां से ले गए। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल हो गया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े बंदोबस्त किए थे। मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं अधिकारी मौजूद रहे। बताया गया कि पुलिस उक्त व्यक्ति से पूछताछ कर रही है।